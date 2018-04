Stubai: jediné místo, kde si teď v Rakousku opravdu dobře zalyžujete

Nikde jinde u našeho jižního souseda to zatím kvůli nedostatku sněhu není co do prostoru lepší. Všechny ostatní rakouské ledovce nabízejí o dost méně kilometrů tratí.

Tyrolskému ledovcovému areálu dominuje hora Schaufelspitze (3333 m), ze které se klikatí do několika údolí pět ledovců. Největší jsou Eisjochferner, Dauenferner a Fernauferner, dva menší, ale hodně vysoko položené jsou Windachferner a Gaisskarferner. Na všech se lyžuje. Příprava terénu začíná už brzy na podzim, kdy se prvním sněhem uměle zasypávají ledovcové trhliny.

Stubaiské ledovce prý nejsou ve srovnání s jinými hluboké. Asi třicet metrů. Ale přece jen ocitnout se pod ledem v temném království mrazu a ledu je představa dostatečně hrůzná i „v takovéto ledovcové mělčině“. Proto se tu zvláště na začátku sezony, když ještě není tolik sněhu, lyžuje jen na upravených sjezdovkách a mimo vyznačené trasy se vydávají pouze znalci nebo lyžaři s horským průvodcem.

Už v říjnu jezdí na ledovec skialpinisté V sobotu ráno bývají návaly

Čtyři lyžařská centra

Údolí Stubai, které se je vzdálené pouhých 30 km jihozápadně od tyrolské metropole Innsbrucku, nabízí čtyři samostatné lyžařské areály. Spolu s tratěmi na ledovci čeká na návštěvníky celkem 146 km sjezdovek v níže položených rodinných střediscích Schlick 2000 ve Fulpmes, na svazích hory Elfer v Neustiftu či Serles poblíž vesnice Mieders.

Hlavním lákadlem je však lyžování na ledovci Stubaier Gletscher. Každý den putují stovky aut a skibusy až na konec údolí, kde osmisedačkové gondoly vyvážejí lyžaře z parkoviště Mitterberg vzhůru do hor. Na mezistanici Fernau ve výšce 2300 metrů se gondoly rozdělují. Delší vede o šest set metrů výš na Eisgrat, odkud pokračují další vleky a lanovky až na nejvyšší bod areálu Top of Tyrol v nadmořské výšce 3210 metrů.

Stanice Gamsgarten ve výši 2620 m V údolí mlha, na ledovci slunce

Kratší gondola míří na Gamsgarten, kde je obrovské sportovní centrum s půjčovnou a prodejnou lyžařského vybavení i sídlo lyžařských škol. Kousek odtud také trénují na jedné ze dvou zdejších černých sjezdovek reprezentační týmy závodníků z celé Evropy. Jinak jsou trasy na ledovcích převážně modré a červené.

Příjemným zpestřením je během vrcholné sezony desetikilometrový sjezd Wilde Grub´n po vysokohorské alpské stezce z ledovce Dauenferner až dolů k parkovišti.

Rakousko, Stubai. Stanice Eisgrat ve výši 2900 m

Nejlepší rodinné středisko 2009

Stubaiský ledovec byl společností ADAC v letošním roce vyhlášený nejlepším rodinným střediskem. Dětem se tu opravdu věnují na každém kroku. Specialitou jsou rodinné parky BIG Family Stubai, kde se mohou přihlásit do lyžařské školy k výuce na lyžích i na snowboardu děti společně s rodiči.

U stanice Gamsgarten ve výšce 2600 metrů najdete rozlehlý cvičný areál s vlastní dětskou restaurací, klubovnou, sportovním hřištěm a školičkou pro nejmenší lyžaře od tří let. Navíc děti do deseti let v doprovodu rodičů mají skipasy Stubai Super do celého údolí zdarma, stejně jako pronájem vybavení v půjčovnách.

A v lyžařské škole se učí nejen začátečníci, ale i pokročilí lyžaři, kteří si mohou vyzkoušet trénink ve slalomu, a každý čtvrtek i závod s udílením cen.

Na kratičkém ledovci Gaisskarferner ve výšce nad 3000 m si užije hlavně mládež ve velkém snowparku s mnoha můstky různých velikostí a zábavnými trasami pro snowboardisty i akrobaty na lyžích.

Rakousko, Stubai. Přepravní kapacita lanovek na ledovci je 43 tisíc lidí za hodinu

Největší alpský test lyžařského vybavení

Na Stubaiském ledovci se každoročně v listopadu koná čtyřdenní Sportscheck Gletscher Testival, považovaný za největší alpský test zimního vybavení. Letos na něm výrobci představovali přímo u sjezdovek 3500 špičkových produktů od lyží a snowboardů, přes oblečení až třeba po vybavení pro přežití v lavině. Vše si návštěvníci mohli zdarma v rámci ubytovacího balíčku či za mírný poplatek otestovat.

Stubaiské údolí nabízí také 130 km denně upravovaných běžeckých tras, deset přírodních sáňkařských drah, výlety na sněžnicích a romantické projížďky v saních, tažených koňským spřežením. Milovníci adrenalinu mohou slaňovat s instruktorem ledopády či se spouštět do ledovcových děr. Majitelé skipasů mají bezplatný vstup do plaveckých bazénů v Neustiftu a Fulpmes.

Rakousko, Stubai. Dolní stanice šestisedačky na Gamsgarten

Lavinový kurz

Stubaiský ledovec je hlavně zjara rájem freeridu. Rakušané se už pár let pokoušejí předcházet mnoha problémům s neukázněnými lyžaři, úrazům a někdy i tragédiím během zimních dovolených. Pod hlavičkou rakouské organizace SAAC (Snow & avalanche awareness camps) pořádají zdarma dvoudenní lavinových kurz, kde certifikovaní horští a lyžařští průvodci učí o pravidlech lyžování ve volném terénu.

„Nebezpečí na horách je specifické tím, že není vidět. Náhle se změní počasí, ve volném terénu se utrhne lavina, ledovcové trhliny jsou svrchu zafoukané,“ vysvětluje Patrick Ribis, jeden z lektorů kurzu. Proto účastníky víkendového kempu učí analyzovat různé druhy sněhu podle teploty, vlhkosti, stavby krystalů a síly větru.

Příjezd záchranné služby k úrazu Přílet záchranného vrtulníku k úrazu

„Pravidlem číslo jedna na zimní horské túře je přizpůsobit rychlost postupu tomu nejslabšímu a nejezdit přes nebezpečná pole ve skupině,“ zdůrazňuje Patrick a dodává, že nejlepší prevencí je sledovat na internetu každodenní lavinové zpravodajství, které se vydává v osm hodin ráno. „Tam se dozvíte, kdy se nevydávat na srázy, prudší než 35 stupňů, kdy se vyhnout severním a kdy jižním svahům…“

Pokud lavina lyžaře přece jen zavalí, má během prvních patnácti minut 80procentní šanci na přežití, která však s postupujícím časem rychle klesá. Do volného terénu je tedy nutné s sebou mít správné vybavení - lavinové pípáky, lopaty a skládací sondy. Bez nich by už dnes nikdo do volného terénu neměl vyrážet.