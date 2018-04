TAXÍKY V BOMBAJI JSOU NEBEZPEČNÉ. Ministerstvo zahraničí Velké Británie varovalo britské turisty před cestou taxíkem na a z letiště v Bombaji. Varování však neplatí jen pro Brity. V poslední době se velmi často stávalo, že turisté, kteří si vzali na cestu z centra indického velkoměsta taxi na letiště, byli po cestě přepadeni a okradeni. I místní úřady radí jet raději speciálními autobusy.VZHŮRU NA CESTY - DOMŮ. Cestovní kancelář Čedok zahájila už počátkem září prodej zájezdů z katalogu Lyžování v tuzemsku. V něm je pro zájemce o zimní domácí rekreaci připraveno na 40 tisíc míst. Nový katalog je určen především milovníkům zimních sportů, kteří mohou vybírat z pobytů ve všech významných horských střediscích Čech a Moravy, Čedok ale nezapomněl ani na seniory či zájemce o relaxační a léčebné pobyty. Základem nabídky jsou již tradičně týdenní lyžařské pobyty prakticky ve všech významných střediscích českých a moravských hor. Oproti loňské sezoně se v katalogu objevuje řada novinek. Kromě nových ubytovacích zařízení v Krkonoších, Orlických a Jizerských horách, na Šumavě, Králickém Sněžníku, v Jeseníkách, Beskydech a jižních Čechách jde též o nové typy pobytů. V Poděbradech budou moci klienti absolvovat tzv. wellness programy, zaměřené na snižování nadváhy, celkové ozdravění organismu a aktivní odpočinek příznivě působící na duševní i tělesnou pohodu. Součástí pobytů jsou též balneologické procedury. Podobné pobyty mohou zákazníci Čedoku prožít také ve Velichovkách či na Šumavě. Pro klienty toužící po klidnější dovolené a pro vozíčkáře jsou připraveny pobyty v Lázních Libverda. Speciálním tipem pro zákazníky dobrodružné povahy jsou zcela nově nabízené pobyty nazvané Husky Dream. Jde o víkendové pobyty v Novohradských horách spojené s výukou jízdy na saních se psím spřežením.JAK JÍST LEVNĚ V LISABONU. Návštěvníci hlavního portugalského města mají nyní novou možnost, jak si dopřát levněji dobrého jídla v restauracích. Lisboa Restaurant Card jim zajišťuje slevu deseti procent ve více než čtyřiceti podnicích ve městě. Karta platí tři dny a stojí přibližně 90 korun (140 pro dvojice a asi 160 korun pro rodiny s dvěma dětmi pod 14 let) a je v prodeji na letišti a v kioscích v centru města.SPROPITNÉ JE V CENĚ. Hotely v USA uvažují o zavedení jednotného poplatku za služby, respektive spropitného, a to ve výši přibližně 20 dolarů za den a pokoj. Kromě toho by ovšem i nadále měli hosté počítat s drobnou odměnou pro nosiče kufrů.