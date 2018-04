Stromovka: za světem oceánů a hvězdami

Může se hodit Cíl výletu: Stromovka, planetárium, Mořský svět Co uvidíte: Místodržitelský letohrádek, Šlechtovu restauraci, Rudolfovu štolu; dle výběru program v planetáriu nebo Mořském světě Kolik peněz s sebou: Stromovka je otevřena zdarma; programy v planetáriu od 40 do 100 korun; Mořský svět dospělí 150 korun, studenti a senioři 120 korun, děti od 4 do 15 let 90 Kč