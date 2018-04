Strom pro Vatikán

Dřevěná stavení rozesetá po kopcích dokreslují malebnost zdejšího kraje.

V poklidné beskydské obci Morávka se jeden den podobá druhému. Nic zatím nenasvědčuje tomu, že už za několik dní se zde odehraje variace na své ráznou akci Kulový blesk. Ke slovu přijdou dřev orubci, horolezci i dopravci. Do toho všeho kamery s patřičným mediálním humbukem a spousta lidí, zbytečných i potřebných. Natáčení nákladného filmu? Nikoli, kácení vánočního stromu pro V a tikán. Strom, který jak o dar věří cích z různých zemí každoročně o V ánocích zdobí Svatoperské náměstí ve V atikánu, byl totiž letos vybrán ze dvou téměř třicetimetrových beskydských smrků. Společně s ním poputuje z Morávky ke Svatému stolci i třicet dvoumetrových smrčků, které ozdobí vatikánské kanceláře. »Jsem šťasten, že Česká re publika nabídla strom, který b ude od začátku svatého roku o V ánocích vládnout náměstí Svatého Petra jako symbol spojení mezi druhým a třetím tisíciletím,« nechal se dokonce před časem slyšet papež Jan P a v el II., když rozhodnutí padlo na Beskydy. K oneckonců vyplnilo se tak i jeho dávné přání, aby strom pro tak sváteční čas pocházel z pomezí tří středoevropských zemí. Ale ani samotné hledání vá nočního smrku nebylo nijak snadné, neboť to znamenalo předlouhé pátrání po skuteč ném solitéru. Podle člov ěka, který nakonec příhodného velikána našel, ale nepřeje si v této souvislosti jakoukoli publicitu, to trvalo přes dva roky . A výsledek? Vybraný smrk dosahuje délky třicet metrů a šíře větví deset metrů - na dru hou stranu příliš mnoho, než aby ho bylo možno bez problé mů přev ážet po železnici. Až za několik dnů dřev orubci oddělí lesního velikána od beskydské země, budou ho muset horolez ci opříst pavučinou z lan a tepr v e potom poputuje na speciál ním železničním v ozu do Říma. V e V atikánu ho po na zdobení bude 18. prosince roz svěcov at sám prezident V áclav Hav el. T en, kdo dnes přijede do jedné z nejhezčích partií Besk yd, aby si prohlédl strom ještě předtím, než zahájí svoji pouť do V atikánu, ale bude zřejmě zklamán. Vzrostlý smrk sice dosud odpočív á kdesi mezi k opci vysoko nad Morávkou a přesné místo, kde roste, zatím ze zcela zřejmých důvodů obestírá zeď mlčení. A však k e zklamání přesto není důvod. Pochopí to každý, kdo se jen, byť jen na chvíli, nechá vést cestami vinoucími se uprostřed zdejší ztichlé přírody. Vzduch je tu ostrý jak o břit, ale zárov eň k onejšivý. V oda v potoce zase neuvěřitelně studí a prohánějí se v ní pstruzi. Zádumčiv ou krajinu zdobí malebné chaloupky tulící se k beskydským svahům a z jejich k omínů se line kouř plný vůně páleného dřev a. T o vše se za několik dní změní. Z útrob lesa se vynoří obří smrk, jenž se na čas stane zřejmě nejznámějším stromem světa. Až se pak mumraj uklidní, mnozí místní lidé si zřejmě oddechnou, protože lesy nad Morávkou se vrátí ke svému všedně poetickému živ otu. Jeden den uprostřed Beskyd se opět bude podobat druhému.Autem nebo běžným linkovým autobusem se dá dojet až na parkoviště na konci obce Morávka. To je v těsném sousedství známého sousoší Partyzáni. Dále už jsou všude zákazy vjezdu, takže návštěvníci musí buď po svých, nebo si zde mohou počkat na mikrobus, který odsud jezdí k několik kilometrů vzdálené hájence.Morávka je velkou obcí, takže si zde každý vybere z nabídky turistických chat a rekreačních zařízení.