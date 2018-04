STROJ ČASU: před 80 lety začala jezdit nejstarší lanovka v Česku

Může se hodit

25. 12. 2008 – 15. 3. 2009, vedlejší do 24. 12. 2008 a od 16. 3. 2009

Kolik zaplatíte

nahoru dospělí 100, děti 80, zpáteční 150/120, dolů 80/40, pes 50 Kč

Provozní doba

8:30 až 16:00, při příznivých podmínkách jede nepřetržitě, jinak po půlhodině, následně jednotlivá jízda v 17:30

Lanovky Anděl, Protěž 8:30 až 16:00

Ostatní vleky 9:00 až 16:00

Večerní lyžování na Protěži

18:00 až 21:00 od 15. 12. do 31. 3. při dobrých sněhových podmínkách

Občerstvení u horní stanice

Na lanovce nebo Černohorský kulaťák, dále např. Černohorská bouda

Pokud se nechcete vrátit lanovkou dolů, ale udělat si túru, jezdí od 31. 5. do 28. 8. z Pece, Velké Úpy, obou Maršovů Černohorský bus, doveze vás na parkoviště k lanovce.

Užitečný web

www.cerna-hora.cz