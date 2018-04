Stroj času: Adolf Hitler chtěl postavit tunel pod Ještědem

Zkazky a mýty o Ještědském tunelu Žádná zkazka nemluví o faktickém budování tunelu, ale několik verzí souvisejících se stavbou by šlo shrnout do "zkazky o sedmi štolách". Mezi Kryštofovým Údolím a Panským lomem bylo podle některých pamětníků vyraženo sedm průzkumných štol, které měly ověřit možnosti ražby tunelu v geologicky složitém terénu plném jeskyní a zvodnělých vrstev. Poslední z nich měla být situována v Panském lomu. S těmito štolami může souviset i další vcelku konkrétní zkazka. Během druhé světové války bydlel a pracoval v Liberci elektrikář jménem Nutze, který dostal zvláštní úkol – vybavit elektrickým osvětlením štolu kdesi na Ještědském hřbetu. Každé ráno pro něj přijel nákladní vůz, u Karlova stáhli plachtu a pomalu se kodrcali kamsi nahoru do lesů. Snad po dvaceti minutách velmi pomalé jízdy zastavili na místě, kde elektrikář Nutze pracoval na osvětlení a ostatní dělníci na ražbě štoly. Po válce nebyl Nutze odsunut a nejspíše s antifašistickou legitimací dožil v Liberci. Zda je tento příběh pravdivý, to se zatím neví. Podrobné plány od tunelu každopádně nebyly nalezeny, a jestli žil někdy v Liberci elektrikář jménem Nutze, to snad někdo prokáže či vyvrátí s pomocí archivu.