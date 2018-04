Sedělo se bokem a někdy padala lana. Lanovka na Sněžku od roku 1950

Když se koncem 40. let minulého století dokončovala lanovka na nejvyšší českou horu, uváděl výrobce její životnost 17 let. Nakonec vydržela skoro čtyřikrát déle. Poslední turisté na ni usedli 2. září 2012. Lanová dráha na Sněžku se tak do historie zapsala jako nejstarší provozovaná lanovka v Česku - pasažéry převážela 63 let a bezmála 8 měsíců.

Už brzy by ji měla nahradit nová lanovka, práce na její stavbě právě finišují. Nejzazší termín dokončení je příští rok v březnu, ale objevují se zprávy, že by to mohlo být dokonce o něco dříve. Třeba 15. ledna, kdy uplynule 65 let od zprovoznění původní lanovky?

Napřed se vykácel les

Po konci druhé světové války začali lidé zase víc žít, bavit se, chodit do přírody. Turistika byla na vzestupu. Úřady se proto rozhodly, že v hojně navštěvovaných Krkonoších nechají postavit lanovku na Sněžku.

Původně zvažovaly variantu z Obřího dolu přes rokli Rudníku k Obří boudě, ale kvůli ochraně přírody a obavám z technických problémů na příkrém svahu se nástupní stanice přesunula blíž k Peci pod Sněžkou a trasa se navedla přes Růžovou horu.

Přípravné práce začaly na podzim 1947, kdy se pokácel koridor první části k mezistanici na Růžové hoře, a vybudovala se pomocná dopravní lanovka. Samotná stavba začala následující rok.

Nejprve byl zkraje roku 1949 zprovozněn první úsek z Pece na Růžovou horu. Až na vrchol Sněžky se dalo vyjet o rok později.

"Zájem veřejnosti byl obrovský, vždyť hned v prvním roce převezla lanovka směrem nahoru 112 200 osob a směrem dolů 82 291 osob," uvádí společnost Lanová dráha Sněžka, současný provozovatel lanovky, na svých webových stránkách.

Snímek ze 60. let, kdy se řešily problémy s padajícími lany. Charakteristickým znakem lanovky je, že se sedí bokem ve směru jízdy.

Spadlé lano nahazovali 5 dní

Za 63 let provozu vyvezla na nejvyšší českou horu 7,2 miliony cestujících. Někdy se před nástupní stanicí stály několikahodinové fronty. Počátkem 70. let přepravila lanovka rekordních víc než čtvrt milionu cestujících za rok.

Někdy ale turistům nezbývalo nic jiného, než jít část cesty pěšky. Kvůli silnému větru býval druhý úsek z Růžové hory někdy až polovinu roku mimo provoz.

Stará lanovka Délka: 1560 + 1967 metrů

Rychlost: 2,5 metru za vteřinu

Doba jízdy: 10,5 + 13,2 minut

Počet sedaček: 44 + 55

Počet podpěr: 19 + 23

Kapacita: 250 osob za hodinu

Lanovka se také potýkala s technickými potížemi, které se postupně odstraňovaly a provoz vylepšoval. Například se stávalo, že kvůli námrazám vypadávalo lano z kladek na podpěrách.

"V zimě roku 1968 dokonce došlo k pádu lana na všech podpěrách od č. 3 výše, jeho zpětné nahazování pak zabralo pět dní," uvádí společnost Lanová dráha Sněžka.

Počátkem 80. let dokonce úřady provoz na čas zastavily, protože lanovka nesplňovala nové technické normy.

Námraza způsobovala technické potíže a vypadávání lana. Zpět do doby, kdy se na Sněžku muselo po svých. Tento obrázek je datován rokem 1910.

Třicet let příprav

Od poloviny 70. let se začala zvažovat stavba nové, modernější lanovky. Až v 90. letech začala mít nová lanovka konkrétnější podobu, nejprve však bylo zapotřebí získat souhlas od Správy Krkonošského národního parku.

Původní plán totiž počítal s upravenou trasou přes Růžohorky, odkud měla vést téměř dvoukilometrová sjezdovka zpět do Pece. Z Růžohorek měla dráha pokračovat na Sněžku, počítalo se i se stanicí na Růžové hoře.

Národní park byl ochotný souhlasit s variantou s novým lyžařským areálem (a kácením dalších stromů) jen pod podmínkou, že se horní část lanovky už nebude obnovovat a nechá se dožít staré zařízení z konce 40. let.

Stavba nové stanice lanovky Úplnou novinkou jsou kabinky neboli gondoly

Nakonec se obě strany dohodly, že se nová lanovka se čtyřmístnou kabinkou povede v původní trase, jen se spodní stanice posune blíž k Peci pod Sněžkou.

Nová lanovka přepraví 250 lidí za hodinu jako ta stará (to byl požadavek správců národního parku), ale zároveň zkrátí čas cesty na vrchol hory. Na rozdíl od původní by měla lépe odolávat větru a nabídnout cestujícím i větší komfort. Zatímco dříve lidé cestovali na otevřené sedačce bokem ve směru jízdy, teď je čeká kabinka.

"Je to pohodlná čtyřmístná kabinka, říká se jí také gondola. Její průchozí výška je zhruba 190 centimetrů. Velkou výhodou je nástup v úrovni podlahy stanice, nastupovat do ní je jednodušší než nastupovat na jezdící schody," řekl ředitel lanové dráhy Jiří Martinec.