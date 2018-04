Středověký hrad by měl žít

Na lipnický hrad se kastelán Marek Hanzlík dostal vlastně náhodou. Přiznává, že hrady a zříceniny ho do té doby nijak zvlášť nezajímaly. Vystudoval stavební průmyslovku, nějaký čas to zkoušel na stavební fakultě a na architektuře, pak točil pivo a také dělal správce v pražském Národopisném muzeu. Před osmi lety se přihlásil hned do dvou konkurzů - na správce zámku Březnice a hradu Lipnice. "Měli jsme malé děti a hlavně kvůli nim jsme s manželkou chtěli odejít z Prahy někam na venkov. U obou konkurzů jsem tenkrát uspěl, a tak jsem si mohl vybrat. Jednoznačně vyhrála Lipnice už tím, že hrad stojí na kopci a člověk se může dívat kolem. Také tu probíhá obnova, takže víc uplatním stavařinu. Hlavně však na zčásti zříceném hradu byla mnohem větší možnost vytvářet atmosféru místa; na zámku člověk vlastně jen hlídá to, co v něm už má," říká Marek Hanzlík. Před lety existoval záměr lipnický hrad úplně rekonstruovat, dnes na příliš ambiciózní plán nejsou peníze, takže jde spíš o zakonzervování některých částí a také o to, aby návštěvníci viděli z hradu co nejvíc. Ale na Lipnici jim zdaleka nenabízejí jen klasické prohlídky s průvodcem. "Všechno začalo nikterak originální úvahou, že pokud jakýkoliv dům zůstane opuštěný a nebude se v něm něco provozovat, nebude žít. Bude vlastně dál umírat. Ono to totiž není jen o obnově materiální, ale i o částečné obnově toho, k čemu hrad sloužil. Na hradě se bojovalo, proto se tu provozuje historický šerm. V hradní kapli se sloužily bohoslužby, místo nich děláme svatby. Na hradě se samozřejmě také slavilo, a to se dá nějakým způsobem naplnit přes kulturu," vysvětluje Marek Hanzlík. Právě kulturních akcí je v letní sezóně na hradě hodně. Od výstav a koncertů staré hudby, přes divadelní festival Lipnický hradní mantl či Malý festival pro malou planetu, na kterém se spojuje alternativní divadlo, hudba, s výstavami, besedami, tvůrčími dílnami, až třeba po celonoční technoparty. To všechno samozřejmě třiatřicetiletý kastelán nedělá sám, považuje se spíš za jakýsi mezičlánek mezi těmi, kteří chtějí něco udělat, a samotným hradem. "Sna žím se lidem vyjít vstříc, aby na hradě mohli dělat kulturu za snesitelných podmínek. Ať se jedná o šermíře nebo o divadlo. Co se týče naší galerie, tu si dělám sám. Chci, aby se v ní prezentovali umělci z okolí a vůbec lidé, kteří mají k Lipnici nějaký vztah. Divadelní festival rozjelo brněnské divadlo Klaunika - Zdeněk Mazač a Lenka Valachová, kteří mají pod hradem domeček. Pak ale přestali mít čas a celá akce spadla na správu hradu - na mě. Vlastně se jako pořadatel musím podílet na všech akcích, které se tu odehrávají, protože zvlášť v noci je historický objekt přece jen nějakým způsobem ohrožen." To už se dostáváme k technoparty, které vzbudily rozruch nejen v obci, ale i v některých médiích. Samotný kastelán si klade otázku, jestli se takové podniky hodí na středověký hrad. Prý asi ne, ale na druhé straně při akci, která se odehrává v téměř betonovém uzavřeném sklepení příliš nehrozí, že by hrad došel k nějaké újmě. "Ten prostor je pro takový podnik dokonalý a vznikne tam atmosféra, jaká by při technoparty asi měla být. Mám s tím jisté potíže. Mluví se třeba o drogách, ale vždycky je tu někdo, kdo by zvládl případné problémy. Především si ale myslím, že je potřeba vzít v úvahu fakt, jakým způsobem se dneska mládež baví, a pozvat ji i do takového prostředí. Když tady prožijí noc s muzikou a s tancem, třeba se sem vrátí i na něco jiného. Technoparty - do roka tu bývají tak dvě - začínají po uzavírací době a do devíti ráno, kdy se hrad otvírá, musíme dát všechno do pořádku. Běžný návštěvník nic nepozná," říká Marek Hanzlík. Navíc na takové akci vydělá peníze, které mu pak umožní pozvat třeba soubor Ludus Musicus, aby předvedl v kapli zpívanou gotickou mši. Takový koncert se sám bohužel nezaplatí, což platí i pro divadelní festival. Před rokem založil Marek Hanzlík občanské sdružení Kapitula, které se snaží starat o zapomenuté památky v okolí - o malé kapličky, o křížky ... "Zatím jsme toho bohužel moc neudělali. V rodině se nám narodilo čtvrté dítě, stavíme dům, takže zrovna teď nemám na Kapitulu tolik času, ale to se samozřejmě změní. Jako kastelán mám jeden velký sen - aby na hradě bylo zpřístupněno co nejvíc prostor. Protože bych rád v Lipnici zůstal napořád a pokračoval v tom, co se začalo, věřím, že se toho dožiju. A co se týče kultury, přál bych si jedno - aby se doba konečně změnila v tom, že nebude problém udělat neziskovou akci; ty jsou pro mě vždycky nejzajímavější.

