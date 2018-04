Středověké městečko může otevřít brány

"Název sídla jsme si vypůjčili z pohádky Jana Drdy, v níž vystupuje tuležimská brána, zůstávající stále otevřená, neboť už si nikdo nepamatoval, jakým důmyslným způsobem se vlastně zavírala. Prý se snad zapínala na knoflíky. Proto také naše dnešní Tuležim má ve svém znaku knoflík. Tuležim je imaginární městečko," říká ředitel projektu, historik Roman Abušinov.

"Areál ale přesně odpovídá dobovým reáliím," dodává Abušinov. Návštěvníci mají příležitost projít si osadou, kterou by před šesti či sedmi sty lety obývalo zhruba třicet až padesát osob. Vžít se mohou i do situace typické zejména pro tehdejší venkov všichni obyvatelé byli povinni chodit do kostela a slavit křesťanské svátky.

Kousek za areálem městečka však stávalo pohanské obětiště, kde ožívaly pohanské rituály. Bývalá těžebna cihlářské hlíny zvaná Hliník byla ještě nedávno zapomenutým a nepříliš vábným územím s množstvím černých skládek. V září roku 1999 však nastala změna. Za nápadem vybudovat zcela unikátní kulturní "atrakci", středověký skanzen, stojí skupina nadšenců s bohatými zkušenostmi v pořádání různých historických slavností, předvádění středověkých řemesel, šermířských bitev, dobové hudby, tanců, také filmových projektů a podobně.

Patří mezi ně i památkáři, odborníci na lidovou architekturu, specializovaní řemeslníci. Dali podnět ke vzniku akciové společnosti s názvem Tuležim a vdechli život u nás zcela ojedinělému projektu. Zatím je hotovo šest usedlostí s obytnými domy a hospodářskými stavbami, kostelík, krytá tržnice a tvrz, to vše je seskupeno okolo centrálního náměstí, částečně obehnaného vodním a palisádovým opevněním se třemi branami.



UŽITEČNÉ INFORMACE



Středověké městečko Tuležim



Mimořádné prohlídky, ještě před oficiálním otevřením skanzenu, se tu pořádají každý víkend a o svátcích vždy od 10 do 16 hodin. Hromadné skupiny o počtu nejméně 20 osob si mohou objednat prohlídku na kterýkoliv den i čas, telefonicky nebo písemně alespoň 3 dny předem. Od Velikonoc by pak mělo být městečko otevřeno denně od 10 do 17 hodin.



Adresa: Praha 5, Stodůlky-Řeporyje Telefon pro objednání mimořádných prohlídek: 0603/841 941 Přístup ze Stodůlek: metro B - Stodůlky, ulicí Jeremiášovou, pak vpravo směr Řeporyje. Přístup z Řeporyjí: z Řeporyjského nám. ulicí K Třebonicům, pak vpravo ulicí Ve výrech. Parkování: omezeně na sídlišti Stodůlky nebo na okraji Řeporyjí.