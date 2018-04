Korutanský Karlbad: Alpské lázně jak ze středověku

Ležím v dřevěné kádi uprostřed temné místnosti kousek od chléva, odkud se ozývá bučení krav, a cítím vůni sena. Zažloutlé, trochu oprýskané stěny, kdysi natřené bílým vápnem, lemují rozpraskané trámy, na kterých visí skleněné poháry na pití. Nízké dveře připomínají vchod do kozího chlívku.

Malým oknem vstupuje denní světlo, ale fotit se nedá, protože prostor plní bělavá pára, utíkající škvírkami mezi prkénky, pod nimiž se louhuje mé tělo. Ve více než čtyřicet stupňů horké vodě rychle nabírá barvu vařeného humra. Vítejte v Karlbadu.

Nockberge znamená v překladu Knedlíkové hory, ale říká se jim též Gurktalské Alpy. Leží v Korutanech a Štýrsku jižně od hlavního alpského hřebene. A právě tady uprostřed nádherné divoké přírody se dodržuje středověká tradice horkých koupelí, která se dědí v rodině Aschbacherů z otce na syna už po osm generací.

Jde o poslední lázně svého druhu ve východních Alpách, které mohou být zvláště pro milovníky saunování úžasným zpestřením zaběhnutých procedur.

V srdci Nockberge

V letní sezoně (od května do října) každý den po ránu stoupá z komínů Karlbadu kouř. To mladý Hans-Jörg Aschbacher v peci do ruda žhaví rozdrcené balvany, které prudká bystřina Karlsbach, valící se těsně pod statkem, splavuje z hor.

Sedmdesátiletý otec Georg Aschbacher mezitím rozbíjí další kamenné bloky bohaté na radon, železo, síru a radium. Že jsou to minerály s léčebnými účinky, poznali místní lidé už v polovině 17. století. A právě tehdy proslulo místo ve výšce 1 693 metrů nad mořem jako "Bad", lázně v Karlbadu.

Statek, který byl přestavěn do své nynější podoby v roce 1893, se přejmenoval na Karlbad a ještě v polovině 60. let minulého století byl dostupný jen pěšky. Dnes kolem vede klikatá pětatřicetikilometrová panoramatická cesta Nockalmstrasse, protínající národní park od úpatí Turracherhöhe z městečka Ebene Reichenau do Innerkremsu.

Karlbad najdete na turistické zastávce číslo osm směrem z Innerkremsu. V maličkých lázních se sedmi pokoji se svítí jen petrolejkami a v jídelně hoří na stolech svícny. Aschbacherovi tu totiž nemají elektřinu, natož internet.

Nezvoní tu ani telefony, protože do údolí pod Eisentalhöhe (2 042 m) nedojde signál žádného mobilního operátora. Jako ve středověku se vaří na plotně kachlových kamen domácí strava, "paňmáma" obsluhuje v kroji a není to kvůli turistům.

Přestože lázně jsou permanentně každou hodinu obsazené, moc klientů se tu nevystřídá, protože horkou procedurou může projít jen pár lidí denně. Pravidelnými hosty jsou tu hlavně horalové z okolních vesnic, zvyklí si středověkou terapii aspoň jednou dvakrát do měsíce dopřávat jako lidovou metodu léčebné prevence proti dně, revmatismu a kardiovaskulárnímu kolapsu.

Jezdí sem ale i pacienti na dlouhodobé léčení. Dva až tři týdny bydlí přímo v Karlbadu a jsou každé ráno zváni k procedurám tradičním voláním, které tu zní brzy po úsvitu už tři sta let: "Bóóódn!" (ve spisovné němčině Baden – koupel).

Středověká procedura

Ve výhni uhlíků z modřínového dřeva se kameny nejdřív rozpálí na 1 200 stupňů, zatímco kádě se naplní čistou vodou z horské říčky. Když se do dřevěných van vhodí žhnoucí balvany, okamžitě ohřejí čerstvou pramenitou vodu na 40 až 50 stupňů.

Právě proto, aby teplo rychle neunikalo, jsou kádě po celé délce přikryté modřínovými prkénky. To poslední vypadá jako strašidelná gilotina naležato, neboť je v něm otvor pro krk a hlavu. Hosté si teplotu koupele podle libosti doladí, jak je jim příjemné. Teprve potom vlezou nazí do kádí a nejméně tři čtvrtě hodiny se vyhřívají, zatímco vyburcované tělo vstřebává léčebné minerály, rozpouštějící se v horké vodě.

Během procedury Hans-Jörg Aschbacher jednou či dvakrát v kádi "přitopí". Zvedne prkna nad nohama a zavelí: "Teď se trochu skrčte, ať vás nespálím!" Pak mi vhodí do lázně několik žhavých šutrů, které hlasitě zasyčí a okamžitě ohřejí koupel o několik stupňů.

Já jsem od té chvíle měla panickou hrůzu se v kádi pohnout. Připadalo mi totiž, že rozpálené kameny se dokoulely určitě až k chodidlům, a kdybych se "topných těles" na dně vany jen palečkem dotkla, měla bych i pod vodou kůži na škvarek.

Přesto jsem si relaxaci v Karlbadu užila. Jen z vany jsem vylézala jak omámená, protože lázeň s minerály v horké koupeli dá organismu pořádně zabrat. Proto je po proceduře potřeba, stejně jako po saunování, pořádně odpočívat.