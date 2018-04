Střední Morava

Kamenné stopyVýstava Kamenné stopy barokní Olomouce představuje návštěvníkům Vlastivědného muzea obnovu Olomouce od jejího zničení v době třicetileté války a švédské okupace do doby zhruba o sto padesát let později, kdy zde vznikaly významné barokní památky. Výstava je věnována například olomouckým palácům, heraldice, či ukázkám zbraní.Předvádění práce zkušených řemeslníků i žáků některých odborných olomouckých učilišť, výstavy O chlebě a Patroni řemeslníků, divadelní představení souboru z Velké Bystřice První muž, kterého potkám, vystoupení skupiny Spirit a další budou součástí akce Jarmark lidových řemesel, kterou pořádají od pátku do neděle ve Skrbeni. V sobotu proběhne od 14 do 18 hodin ochutnávka soutěžních vzorků slivovice, na jejímž závěru bude vyhlášena nejlepší slivovice.