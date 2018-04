Střed Benátek sužují přílivové vlny

Záplavy jsou v Benátkách, které se rozkládá na několika ostrovech, častým jevem. Protože v jejich důsledku hrozí vzácným architektonickým památkám zničení, navrhla skupina odborníků před dvěma lety pro jejich záchranu výstavbu mobilní hráze v hrdle zátoky. Brány hráze, za normální hladiny otevřené, by se při vzedmutí moře automaticky uzavřely a zabránily tak proniknutí vysoké vody do města.

Městské úřady se dosud k tomuto návrhu stavěly odmítavě. Podle nich by brány odřízly benátskou lagunu od Jaderského moře a přeměnily by ji ve stojaté vody, což by vedlo k odumření života v oblasti.