Strážovské vrchy: parádní vyhlídka na moravské hory

Přes hraniční přechod Starý Hrozenkov do Trenčína, odtud směr Žilina. Ve městě Ilava se odbočuje do Horné Poruby pod Vápeč (směr Prievidza), o vesnici dál v Košeci se odbočuje do Zliechova pod Strážov. Autobusy do obou obcí vyjíždějí z okresního města Ilava.

Naopak Čičmany (východisko na Strážov z východu) jsou dostupné z opačné strany od Rajeckých Teplic a Žiliny. Výstupové trasy

na Vápeč: 1) z Horné Poruby po červené – 1:30 h, 2) z Kopce po červené – 1:30 h

na Strážov: 1) ze Zliechova po červené – 2:00 h, 2) z Čičman – 2:00 h Dvoudenní přechod po Cestě hrdinov SNP

Čičmany (655) – Strážov (1214), 2:00h – Zliechov (603), 3:30h – Košecké Rovné (538), 4:15h – Kopec (430), 6:30h – Vápeč (956), 8:00h – Horná Poruba (402), 9:15h – Omšenská Baba (668), 12:00h – Trenčianské Teplice (268), 14:15h. Mapa

1 : 50 000 č. 119 – Strážovské vrchy, Trenčianské Teplice. VKÚ Harmanec.