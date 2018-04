Strážnický skanzen se otevřel veřejnosti

Milovníci folklóru jej mají spojený s Mezinárodním folklórním festivalem Strážnice, který se letos bude ve konat od 22. do 24. června. Podruhé zhruba po desetileté

přestávce bude letos strážnický skanzen od 1. do 2. června hostit i část přehlídky dětských folklórních souborů, dodala Ondrušová.



Návštěvníci skanzenu ve Strážnici mohou zavítat i do sousedícího zámku, kde byla dnes zahájena výstava obrazů Augustina Němejce Lidé a krajina. Zahrnuje obrazy inspirované krajinou, lidovými stavbami i kroji ze sbírek Západočeské galerie

v Plzni. Další novinkou letošní sezóny v zámecké galerii je rozšíření stálé expozice obrazů Joži Uprky. Strážnický skanzen navštívilo loni 20.000 lidí, zhruba o polovinu méně jich zavítalo také do zámku. Skanzen i zámek budou do konce října otevřeny denně mimo pondělí od 08:00 do 17:00.