Strávit den plný zábavy můžete i před branou do pekel na hradě Houska

Houska, skrytá zrakům zvědavců, se krčí v lese u vesnice Blatce jen necelých 10 kilometrů od Doks. Gotický hrad s renesanční přestavbou je obestřen mnoha pověstmi a legendami. Řada z nich je spojena s nedalekým hradem Bezděz, který měl vzniknout přibližně ve stejnou dobu jako Houska. Přesné datum založení však známo není. Ví se pouze, že Houska byla postavena někdy za vlády Přemysla Otakara II. na místě původního hradiště.

Protože se oba hrady měly vzájemně na dohled, říkávalo se, že co se šustne na Bezdězu, vědí páni na Housce a naopak. Podle některých legend má dokonce na obou hradech existovat místo, z něhož je slyšet, co se děje v pevnosti druhé.

V místních expozicích naleznete i vyřezávané peklo trestající smrtelné hříchy.

Brána do pekel je ukrytá pod hradní kaplí

Auru tajemství však Housce dodává jiná legenda. Protože hrad stojí na nepříliš strategickém místě a do značné míry je ukryt v lesích, povídalo se, že má strážit něco nebezpečného, ukrytého v jeho zdech. Že by opravdu pod hradní kaplí stavitelé zazdili bránu do pekel?

Legendu o pekle, či bráně do jiných světů, přiživil také dopis Karla Hynka Máchy, zveřejněný v 90. letech, v němž se svěřoval se zážitky z hradu Houska, který navštívil při toulkách okolím. Slavný spisovatel přenocoval na hradě a zdál se mu podivný sen, v němž se ocitl v roce 2006. Věrohodně při tom popsal sluchátka, autobusy i něco, co by snad mohlo být digitální kamerou. Později se sice autoři knihy, v níž dopis vyšel, přiznali, že korespondence byla pouhou mystifikací, legenda však žije dál.

V Kokořínském údolí potkáte třeba obrovské Čertovy hlavy, které vytesal Václav Levý.

Před branou do pekel se dá zažít i legrace

Zda se opravdu pod hradem prohánějí mocnosti pekelné, musíte posoudit sami. A využít k této příležitosti můžete třeba jarmark Před branou do pekel, který se koná 23. a 24. srpna. Kromě stánků s tradičními řemesly, která předvedou a výrobky vám prodají dobově oblečení prodejci, se můžete těšit také na výlet do Předpeklí.

A pokud ještě nemáte čertů dost, prohlédněte si určitě český unikát, tzv. peklem neboli vyřezávané peklo. Sousoší z lipového dřeva je inspirováno Dantovou Božskou komedií, respektive její první částí Peklo. Na dvanáctimetrové délce a dvoumetrové šířce je dost prostoru pro všechny smrtelné hříchy a jejich potrestání. Vstupné na prohlídku dřevěného pekla se platí zvlášť a vyjde na 50 korun.

Hrad samotný je otevřen v létě od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Za prohlídku, která je možná pouze s průvodcem a trvá 40 minut, zaplatíte 80 korun či 60 korun v případě vstupného sníženého.

Za loupežníky na Kokořínsko

Čerti už vás omrzeli, ale stále vás to táhne za nebezpečím? Vydejte se hlouběji do chráněné oblasti Kokořínsko. V 14 kilometrů dlouhém údolí, nad nímž se tyčí dominanta regionu hrad Kokořín, si najdou to své milovníci fauny, flóry, geologie i historie. Symbolem Kokořínska jsou Pokličky - jako houby po dešti vypadající pískovcové sloupy, které se tyčí nedaleko Mšena. Ani místním zákoutím se nevyhnuly legendy. Podle nich ve skalách sídlili loupežníci, kteří také dali názvy jednotlivým jeskyním - Mordloch či Klemperka.

Hrad Kokořín prý obývali loupežníci v čele se slavným Petrovským z Petrovic.

Loupežníci také údajně obývali samotný hrad Kokořín, který byl postaven někdy ve 14. století. Hrad často měnil majitele, nakonec byl po třicetileté válce zapsán mezi tzv. hrady prokleté a nesměl být udržován ani opravován. Někdy v té době nejspíš vznikly pověsti o tom, že z hradu každý večer vyjíždí temný jezdec, který objede okolí a zase se vrátí na Kokořín. S ním má v paláci strašit bílá postava, která se prochází na ochozu věže.

I tyto legendy však musíte prověřit sami a vydat se na Kokořínsko, kde je i bez strašidel a zlodějů co objevovat. Při procházce údolím narazíte například na sochy místního umělce Václava Levého, vytesané do pískovce ve 40. letech 19. století. Patří mezi ně Harfenice, Čertovy hlavy či jeskyně Klácelka se sochami významných osobností z české historie.

Skalní útvary Pokličky se staly symbolem chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.