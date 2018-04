Stráský: Otevřete Modrý sloup. Že to nejde, je lež

Je to přes kopec. Ale musí tam jet autem Po roce se v sobotu 22.září sešli na Šumavě lidé z Česka i Bavorska, kteří jsou léta nespokojeni s faktem, že správa národního parku brání otevření turistického přechodu Modrý sloup u Modravy. Přitom jde o 650 let starou stezku. Mají to k sobě přes hranice pár kilometrů. Něco přes hodinu chůze šumavskou přírodou. Tedy měli by: kdyby Helmut Schopf z německého Neuschönau nedošel jen na Modrý sloup a Zdeněk Zikmund z Modravy zase jen na Březník. Tam totiž narazí na uzavřenou cestu v místě bývalého hraničního přechodu Modrý sloup. Potkat se mohou, jen když jeden vyrazí autem přes Strážný a najede 120 kilometrů. Oba přitom mají jasno - uzavření Modrého sloupu je podle nich nesmysl a výmluvám o tetřevech, které by turisté rušili, nevěří. Helmut Schopf a Zdeněk Zikmund se v sobotu potkali. Na českoněmeckém setkání lidí, kterým se uzavření Modrého sloupu nelíbí. Posledních deset let se scházejí, aby pokrčili rameny, že otevření stezky se neblíží. "bych se dostal na Modravu, musím objet sto dvacet kilometrů. To je ochrana přírody, když normálně bych šel pěšky,“ řekl Helmut Schopf. Tentokrát jejich setkání mělo optimističtější nádech. V ruce totiž mají trumf, který jim dala sama správa šumavského parku, jež brzdí otevření unikátní přírody. Na Poledníku i Modrém sloupu podle ní žije stejný počet ptáků. Zatímco na Modrém sloupu se park o jejich život bojí, na Poledník turisté klidně mohou. Turisté za úbytek tetřevů nemohou "Máte pravdu, největší populace tetřevů jsou v místech, kde chodí turisté a kde se v minulosti i lesnicky zasahovalo. Pohyb turistů není hlavní příčinou úbytku tetřevů, protože těch ubývá všude v Evropě,“ přiznal ředitel parku František Krejčí. Tím naštval všechny, kteří po otevření hranice roky volají. "Byla to dlouhodobá lež, falešný argument lidí, kterým záleží, aby se tudy nechodilo,“ kroutil v sobotu hlavou předseda rady šumavského parku a zároveň předseda Klubu českých turistů Jan Stráský. Jak tedy ze situace ven? Turisté a šumavští starostové chtějí, aby se lidé z vedení parku zachovali jako jejich němečtí kolegové ze správy Bavorského lesa. K hranici se smí od začátku července do poloviny listopadu. Z německé strany to na Modrý sloup jde "U nás to funguje a smí se na Modrý sloup chodit. Na české straně tato možnost neexistuje. Zóna jedna národního parku je zóna tabu,“ řekl starosta bavorské obce Neuschönau Heinz Wolf. Turisté v sobotu slyšeli pouze argumenty jedné strany. Z vedení správy parku nikdo nepřišel. „Loni jsme tam šli, když otevřel park cestu na přechodnou dobu. Cesta je tam krásná a myslím, že pro přírodu by bylo lepší ji otevřít, protože tam stejně lidé chodí, ale načerno,“ řekl Oldřich Held z Českých Budějovic, který má chalupu na Srní.