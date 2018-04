Mozek na talíři a čirý strach. Do strašidelného zámku v Dubaji děti nesmí

Do otevření zbývá dvacet minut, ale před vchodem do ponurého paláce čeká již několik desítek lidí. Fasádu zdobí obří lebka a několik okřídlených příšer, k bráně je přivázáno torzo těla s rozmašírovanou hlavou.

Uvnitř ovšem žádnou nakašírovanou pouťovou atrakci nečekejte. Strašidelný zámek v Dubaji, nazvaný The Haunted Hotel, totiž nabízí hustou hororovou atmosféru, která vyvolá strach i u většiny dospělých.

Jako by se člověk díval na kvalitní filmový horor a v polovině snímku se přesunul z pozice diváka přímo do děje.

Nebijte naše strašidla

Už samotné čekání navozuje sžíravé pocity. Z tlampače se opakovaně ozývá informace, že atrakce je přístupná výhradně od patnácti let a že jakýkoliv útok na herce v rolích hororových strašidel je trestným činem.

Organizátor se tak snaží vyhnout situaci, kdy vyděšený návštěvník zareaguje špatným způsobem a místo útěku zvolí útok.

Pak už na nás konečně přichází řada. Muž v kápi vybere první desítku odvážlivců a odvede ji k výtahu, který „odveze“ vyděšené návštěvníky do tajemného podzemí. Tam už se skupinka roztrhá. Každý kráčí temnými chodbami na vlastní pěst, oči nervózně těkají z místa na místo a srdce v hrudi tluče jako zběsilé.

Jako ve zlém snu

Spletité chodby a spoře osvětlené komnaty společně s působivou hudební kulisou navodí děsivou až lehce panickou atmosféru. Ale to hlavní obstará až herecký ansámbl. V temných koutech se totiž skrývají dokonale nalíčené postavy, které návštěvníky celou cestu straší. Sem tam na ně vybafnou, sem tam se kolem nich jen nehlučně proplíží a zase zmizí, takže nikdy netušíte, co přijde za pár sekund.

„Od první chvíle jsem cítila fyzický strach. A když se z rohu asi metr přede mnou zvedla postava, kterou jsem vůbec neviděla, málem jsem hrůzou omdlela. Takže i když jsem se nejdřív těšila, jak si atrakci užiju, nakonec jsem chodbami téměř běžela, abych už byla venku. Jako když se chcete probudit ze zlého snu,“ popisuje návštěvu atrakce Mirka Zajícová, která v Dubaji trávila zimní dovolenou.

Její zážitek potvrzují i komentáře na sociální sítích, které The Haunted Hotel (dodejme, že výraz haunted se v angličtině používá pro domy, ve kterých straší) vyzdvihují jako největší klenot celého parku a za jeden nejstrašidelnějších okamžiků popisují návštěvu pitevny s šíleným chirurgem či okamžik, kdy musí ve vzdálenosti necelého metru projít kolem obživlé mrtvoly.

Bohužel, uvnitř atrakce se nesmí fotit, natož natáčet, aby další návštěvníci nebyli ochuzeni o prvotřídní strašidelný zážitek. Naopak tu podobně jako u většiny atrakcí nechybí obchod, kde je možné zakoupit spoustu strašidelných suvenýrů – od lebek až po oblečení s motivem kostlivce.

Do pekla hlavou dolů

Přestože je strašidelný zámek zřejmě nejpovedenější atrakcí nového zábavního parku, není rozhodně jedinou. Svět dobrodružství láká také skvostnou kolekcí adrenalinových horských drah, z nichž je naprosto nejšílenější „Velociraptor“ - nejvyšší a nejrychlejší horská dráha v Dubaji.

Součástí parku je také venkovní, nejvyšší a nejrychlejší horská dráha ve městě. Na návštěvníky dinosauří atrakce čeká 70 oživlých prehistorických ještěrů.

Ta dosahuje zrychlení 100 kilometrů za necelé tři sekundy a během jízdy se návštěvníci několikrát obrátí hlavou dolů. Dráha má délku přes jeden kilometr a s výjimkou začátku a konce se celá odehrává pod širým nebem v dubajské poušti.

Za zmínku stojí i další atrakce. Třeba v sekci Iron Man může každý díky speciálním efektům bojovat proti nepřátelům na velkém plátně a to pouze svými dlaněmi. Naopak v atrakci s názvem Thor vás usadí do konstrukce, která vaše tělo několikrát vystaví gravitačnímu přetížení, takže máte nakonec podobný pocit jako po ráně Thorovým kladivem do hlavy.

Velký zážitkem je také „safari“ zakázaným údolím v džungli se sedmdesáti „animatronickými“ dinosaury v životní velikosti. A pozor, tohle není vhodné pro lidi bojící se pavouků, neboť vypasení osminozí členovci se v jednu chvíli začnou snášet z děr ve stropě jeskyně.

Plocha 28 fotbalových hřišť

IMG Svět dobrodružství byl otevřen loni 31. srpna na ploše 28 fotbalových hřišť. Celý zábavní areál je uvnitř budovy, tudíž v něm panuje stálá teplota, což je důležité hlavně od jara do podzimu, kdy denní teploty v Dubaji často dosahují úmorných 40 stupňů.

Vedle samotných atrakcí návštěvníkům slouží také 28 restaurací, bister a kaváren s bohatou nabídkou mezinárodních kuchyní (vyhledávané jsou především indické speciality) a také 25 obchodů, v nichž mohou nakoupit suvenýry nebo sladkosti.

Kapacita parku je 30 tisíc návštěvníků denně, během prvního roku existence se očekává návštěvnost čtyř milionů lidí. Na obřím parkovišti je připraveno čtyři a půl tisíce parkovacích míst.

Cena za vstup do IMG parku (za jednotlivé atrakce včetně všech horských drah se už nemusí platit) není úplně levná - vychází na 245 dirhamů pro dospělého a 225 dirhamů pro dítě, což je zhruba 1 700 a 1550 korun. Ale klidně tu můžete strávit pět šest hodin a stále budete mít co objevovat.