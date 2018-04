Strach z útoku vyhání turisty od sídla OSN

Z bezpečnostních důvodů se omezují mimoškolní výlety dětí a budova se pravidelně uzavírá pro veřejnost v době akcí za účasti vysokých státních hodnostářů.

Stagnace návštěvnosti však trvá už delší dobu a stěží se podaří dosáhnout rekordu roku 1964, kdy budovou na břehu Východní řeky prošlo 1,2 milionu lidí, uvádí se ve zprávě průvodcovského oddělení OSN.

Budovu OSN si denně prohlédne asi tisíc návštěvníků rozdělených do skupin po deseti, což je v historii průvodcovské služby nejmenší počet ve skupině. Na deset osob se snížil poté, co minulý měsíc odpůrce severokorejského režimu přeskočil plot a na půdě OSN střílel do vzduchu z pistole, aniž komukoli ublížil.

Turistické okružní procházky začaly v roce 1952 a od té doby prošlo budovou odhadem 37 milionů lidí.

Průvodcovské služby zajišťuje specializované oddělení se 400 zaměstnanci. Průvodci musejí hovořit plynně dvěma světovými jazyky, většinou ovládají tři i čtyři, a vždy jsou oblečeni do typických šatů země, ze které pocházejí.