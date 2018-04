Nový videohit internetu. Kolem člunu turistů skáčou stovky delfínů

Kapitán Dave sám sebe pasuje na experta na delfíny a velryby a není divu, napsal britský list Daily Mail. Právě skupině turistů na jeho člunu se poštěstil životní zážitek, když kolem prchalo obrovské hejno delfínů. Podle některých zdrojů jich mohlo být i tisíc.

Video, které pohotově pořídil jeden z organizátorů, získalo během pouhých tří dní, kdy bylo umístěno na YouTube, přes čtvrt milionu zhlédnutí.

Na záběrech je slyšet divoké pleskání delfínů do mořských vln a udivené výkřiky šokovaných přihlížejících: To není možné! Můj bože! Ty 'krávo'!...

Dave Anderson, který je už desítky let majitelem firmy Capt Dave's Dolphin and Whale Safari, řekl, že takový masový úprk delfínů je opravdu výjimečný a pozoruhodný. "V něco takového můžete jen doufat, tohle nenaplánujete," řekl. "Je to jedna z nejúžasnějších věcí, které jsem kdy viděl, a že jsem už na moři viděl spoustu krásných a zajímavých úkazů," dodal.

Delfíni mohou při podobném útěku dosáhnout rychlosti až 40 kilometrů v hodině. Není jasné, co jejich hromadný úprk způsobilo. Je možné, že je vystrašil nějaký predátor, ale není vyloučeno, že si hejno jen hrálo nebo se vydalo za potravou. "Proč se to stalo, nevíme. Vím jen to, že před člunem neutíkali. Prostě na něco zareagovali, ale na co, to nevím," komentoval nezvyklé chování delfínů Dave Anderson.

V oblasti Dana Point žije kolem 450 tisíc delfínů, je to největší koncentrace na takovém prostoru na světě.