Nádraží, nábřeží i náměstí. Kde najdete nejhezčí stopy Járy Cimrmana

Tady všude byl, tady všude seděl, zní jedna z nejpopulárnějších hlášek z cimrmanovských her. S nadsázkou by se dalo říci, že to platí také o České republice. Fiktivní český génius nechal stopu v pomalu každé české či moravské vísce. Vydejte se do filmového Liptákova či do Kaprounu, kde byl vysazen z vlaku.