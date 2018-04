Stopněte si policejní auto!

Jede-li jeho majitel do města a má místo na korbě, tak proč by si ještě nevydělal na benzín. Tento princip se nám silně zajídal a proto jsme se takovýchto služeb snažili vyvarovat. Výsledkem je jen další prohlubování sociálních rozdílů mezi Guatemalci, protože je jasné, že auto si s tamějšími výdělky nemůže dovolit každý a takto peníze putují zase k těm bohatším.



Jenže někdy není nazbyt. Pokud jsme někdy platili, bylo to jen těmto vydřiduchům. Poznáte je docela snadno. Na korbě mají železná konstrukce sloužící k držení cestujících. Pokud je už na korbě přepravován někdo jiný, většinou jede také za peníze. Může se ale stát, že budete nastupovat jako první a teprve po cestě naberou ještě někoho dalšího.

Pokud to není evidentně rodinný příslušník, vyplatilo se co nejrychleji vystoupit, dělat blbého, nezaplatit a počkat na další auto s oddůvodněním jakékoliv záminky výstupu. Jsou ale vyjímky. V řídce obydlených oblastech je výstup z auta dost sebevražedný, protože další auto už taky ten den nemusí jet. Nebo jen další placené.



Přečtěte si první díl reportáže o autostopu v Mexiku a Guatemale ZDE.

Jak se vyhnout placení? Někdy si řidič o peníze ani neřekne (automaticky čeká na zaplacení) a jiní cestující platí. To je tak 30% případů, prostě u co nejrychleji mnohokrát poděkujte a co nejrychleji odejděte, kdyby si to náhodou ještě rozmyslel. Ve zbývajících případech už peníze chtějí. Někdy vám to řeknou předem, to pak záleží na vás a na smlouvacích schopnostech.

Pokud jste právě vystoupili a řidič čeká na peníze, nabízí se zcela univerzální výmluva: nemáme peníze, čekáme na město, kde bude bankomat. Těch v Guatemale příliš není a tak se nemusíte bát, že s vámi řidič půjde až k němu. Asi nejlepší je řidičům, kteří by mohli chtít zaplatit, říct takovou historku předem. Jednou jsme zkusili, že jsme byli okradeni a to také fungovalo. Jednou jsme byli za takovou historku tak seřváni, že se nám poté (ostatně jako po každé žádosti o placení), jevili Guatemalci jako největší tupci na světě.



Placení nehrozí na hlavních tazích, kde jezdí poměrně dost aut a je z čeho vybírat. Neplatí se ve vládních vozidlech (těch je naštěstí dost a jezdí i v horách) a ve firemních (taky docela dost). Z více než padesáti stopů jsme platili dvakrát a asi třikrát o to byli požádáni. Jinak ne. Pozor na některé náklaďáky, které jezdí ve vysočinách. V útrobách se totiž mačkají desítky lidí a slouží tedy jako autobus.

Úplně nejvýhodnější bylo stopnout si policejní auto, které je v Guatemale pochopitelně také v pick-up verzi. V dost opuštěné oblasti si nás policajti vysílačkami přehazovali jak kdyby převáželi svého prezidenta včetně nezbytného občerstvení. Výhody není třeba zdůraňovat: všude absolutní přednost a naprosté bezpečí.