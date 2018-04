Stopem přes krvavý Kavkaz: Zajatcem na dagestánské chatě

Často mě napadá, jak by se asi tak stopovalo Čečencům nebo Dagestáncům z Prahy do Brna. Špatně. I kdyby jim někdo zastavil, nejspíš by se po prvním slově začal vymlouvat, že vlastně do Brna vůbec nejede.