Stopem přes krvavý Kavkaz: další šílený výlet Tomáše Poláčka

Stopař se balí "Jak se na ty svoje cesty připravuješ?" slýchávám častou otázku a odpovídám stručně, zní to až frajersky. "Já jsem cestovatel - pankáč." Ve skutečnosti na to nejsem hrdý a cestovat mé děti, jako to dnes dělám já, nadšený nebudu. Tak například - sám sobě vždycky vsugeruju, že očkování rozhodně není třeba. Koupím si tři čtyři mapy svého regionu, dnes se dá snadno sehnat i mapa Atlantidy, tak proč by neměli Dagestán, strčím je do padesátilitrového batohu vedle spacáku, náhradního páru bot, svetru, několika triček a trenýrek... Prostě batůžek. Nemám s sebou nůž, baterku, natož ešus - já přece nechodím po hřebenech, to mě nebaví. Přemisťuju se po hospodách. Chvíli přemýšlím, odkud jet a kam. Ale jen chvíli, Trabzon je jasná volba pro většinu cestovatelů, kteří vyrážejí na jižní Kavkaz, Gruzie už je z něj na dohled. Nepídil jsem se po levných letenkách do Turecka, cestu do Istanbulu jsem pořídil za normálních šest tisíc. A v Istanbulu si pak na letišti dokoupím za dva tisíce spoj do Trabzonu. I cílová Oděsa mě napadla hned, z ekonomických důvodů. Odsud už jezdí autobusy i vlaky do Prahy, víc než tři tisíce stát nebudou. Vysilující je shánění víz, i když mě překvapilo, že by mohla stačit jen dvě. Ázerbájdžán chce nejprve pozvání, které vám do týdne a po mailu vyřídí tamní cestovní kancelář, ale o to víc zaplatíte. Patnáct stovek na ambasádě, patnáct dalších cestovce. Gruzie vízum nechce a severní Kavkaz projedu, doufám, na jediné vízum, a to na ruské. Pořídil jsem si jeho dražší verzi na dva vstupy, která vyjde na dva a půl tisíce. To proto, abych se mohl dostat do Abcházie, což bude takový černomořský Kocourkov. Poslali mi z Abcházie mail: "Máte povolení vstoupit v srpnu na naše území." Ptal jsem se, čím se mám na hranici prokázat. Prý ničím. Prý tam o mně vědí... Jinak si na cestu beru dvacet tisíc korun, i když by se ta cesta jistě dala zvládnout za polovinu - jenom by nesměl být kavkazský region tak zkorumpovaný. A já navíc tentokrát nepojedu pouze stopem. V horách bývají cesty, po kterých projedou jen džípy, a za ty se dost draze platí. I tak se letos považuju za trapně bohatého cestovatele.