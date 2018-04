Stopem do Pekingu 2: jestli nemáš strach, nasedni!

Ten první má přezdívku Boolite a roztřesenou škodovkou 130 mě odvezl z Horních Tošanovic do Českého Těšína: "Jestli nemáš strach, spěchám za holkou, se kterou jsem se včera zasnoubil."

Pogratuluju a snažím se ho ohromit svým plánem, že dojedu až na olympiádu, ale Boolite má teď jiné starosti: "Holčičko, seš úplně horká, ale jedeš 160, to je tvůj rekord," hovoří ke škodovce, která je o pár let starší než on.

Jinak je to šofér vstřícný, ale vyhodí mě hned na okraji rozděleného Těšína, takže jdu v poledním hicu tři kilometry tou šedivou částí českou, odkud vyjíždí vlaky co čtvrthodinu, a další tři pak o tolik malebnějším Polským Těšínem, kde mi ale najednou nikdo nedává přednost na přechodu pro chodce.

Tak na tohle já se těšil!

Budu opatrnější

Únava a nerudnost vždycky zmizí v klimatizovaném autě, takže u druhého oslavence mi bylo dobře. Jmenuje se Mieszeslav a vezl mě bavorákem do východopolského městečka Bochnia: "Do Číny?" zamyslel se, "Ty nemůžeš mít ženu!"

Jak jsi to uhodl, napadlo mě a on hned: "Žena by tě nepustila." Pak mi ukázal masivní zlatý prsten, že prý se v neděli ženil. Nevěsta teď na něj čeká s večeří, ale my si prý nejdřív zajedeme na nejlepší zmrzlinu v polském Podkarpatí, do vesnice Pilzno: "Manželka by to neviděla ráda a o to víc nám bude chutnat," kupuje vanilkovou a jahodovou.

Přidává i dobrou radu: "Prosím tě, nevyprávěj už řidičům, že máš v krosně drahej satelitní telefon, zvlášť na Ukrajině ne. Znám tam sice i dobrý lidi, ale přesto..."

Slibuju jemu i sobě, že budu opatrnější.

Čtvrtek, 17. července v 10:00 Tomáš Poláček dorazil na polsko-ukrajinskou hranici do města Medyka.

Ujel 840 kilometrů, stopnul už 20 aut.

Noc na toaletě

Ani po setmění jsem se nedokázal rozhodnout, kde vlastně přespím - pořád jsem doufal, že někdo rozhodne za mě.

A udělali to policisté z města Lancut, když mě ve svém autě posadili na tvrdá zadní sedadla pro zločince a hodili na benzinku, ať se aspoň opláchnu. Svlékl jsem se do půl těla, politoval zarudlá ramena, umyl si hlavu a zjistil, že se mi na téhle toaletě líbí.

Byl u ní stolek, na němž se dal povečeřet plátkový sýr s kečupem, mohl jsem nastudovat cestu do Kyjeva a zapít to plechovkou piva Tyskie.

Každou chvíli se mě někdo zeptal, zvlášť dámy, jestli se tu za použití WC platí, ale já zůstal spravedlivý: "Máte to grátis."

A přihlouple jsem čekal na svítání...