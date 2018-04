OBRAZEM: Ve Švýcarsku zahajuje provoz nejprudší lanovka světa

16:57 , aktualizováno 16:57

Čtrnáct let plánování a výstavby je u konce. Dnešním dnem slavnostně zahajuje provoz Stoos bahn, podle serveru The Guardian nejprudší lanovka světa z městečka Schywz do vesnice Stoos, která se nachází v nadmořské výšce 1 300 metrů v centrálním Švýcarsku.