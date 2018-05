Při posledním otevření štoly letos v květnu navštívilo na 1500 lidí. „Obvyklá návštěvnost této akce, pořádané Správou CHKO Český kras, bývala každým rokem kolem pěti set, maximálně osmi set lidí. Letos poprvé zveřejnila Správa CHKO informaci i na sociálních sítích, které nadmíru zafungovaly. Prodali jsme nečekaných 1480 vstupenek,“ uvedl Karel Fous ze Spolku Hagen Mořina, který prohlídku ve štole zabezpečuje.

Organizátoři turistického okruhu Českým krasem a prohlídky štoly u Malé Ameriky takový zájem nečekali - návštěvnost se od loňska téměř zdvojnásobila. Štola se turistům otevřela v rámci Evropského dne chráněných území a její prohlídka byla součástí dvanáctikilometrové trasy krajinou CHKO z Karlštejna do Srbska. Šlo o celodenní akci, ale fronty lidí u štoly vyjedly bufet už před druhou hodinou a na vstupné se před polednem čekalo i hodinu. Více o akci čtěte zde. Lidé mají zkrátka o lomy a štoly v Českém krasu zájem a jeden den v roce na prohlídky nestačí.

„O zájmu víme už dlouho. Vypovídá o tom i to, kolik lidí se do těchto nebezpečných míst pouští ilegálně, na vlastní pěst. Vstup do štol je však zakázán. Jde o důlní dílo, navíc v areálu firmy Lomy Mořina, a pro turisty bez průvodce, osvětlení a helmy zde není bezpečno, před zabezpečením štol se zde řešilo hodně úrazů,“ doplnil Karel Fous.



Amerika Soustava vápencových lomů Amerika leží poblíž obce Mořina u Karlštejna. Nejznámějším a nejvyhledávanějším lomem je Velká Amerika, která je doslova magnetem pro turisty i filmaře. Natáčely se tu snímky jako Limonádový Joe, Akumulátor nebo Malá mořská víla.

Kámen se tady těžil pro kladenské hutě a ocelárny už od konce 19. století, lomů jsou v oblasti desítky. Zdejší vápenec byl mimořádně kvalitní, využíval se zejména ve stavebnictví, v hutnictví jako vsázkový materiál, i v cukrovarnictví.

Proč Amerika? Vápenec se u Karlštejna začal těžit takzvaným americkým způsobem. Ložisko se rozfáralo hlavní chodbou, z níž se kopaly odbočky. Pak se vyrazily komíny, sloužící pro sypání materiálu. Dole v chodbě se kámen ručně roztloukal a nakládal do vozů. Komíny se postupně rozšiřovaly do tvaru nálevky. Zde se kámen drtil a nakládal na složitou soustavu dopravních vozíků. Razilo se tak dlouho, až vzniklo toto unikátní dílo. Celé podzemí je provrtáno kilometry chodeb, dá se projít z jednoho lomu do druhého, ale také zabloudit. Vstup je přísně zakázán. Pohled ze štoly do lomu Malá Amerika

Kromě nezabezpečené trasy v systému neosvětlených chodeb a děr jsou štoly kolem lomů zavřené ještě z jiného důvodu: přes zimu se stávají nocležištěm četných kolonií mnoha druhů netopýrů, kteří v Českém krasu žijí. A davy turistů by jejich křehký ekosystém mohly narušit.

„Štoly jsou ideálním zimovištěm, protože netopýrům poskytují stálou teplotu 6 až 8 stupňů. V zimě by bylo otevření štol veřejnosti problematické, protože tu hibernují početné kolonie chráněných živočichů,“ uvedl vedoucí Správy CHKO Český kras František Pojer.

Ochranáři se spolkem spolupracují a dobrovolníci ze spolku se snaží situaci vyřešit. Aby zabránili neoprávněnému vcházení lidí do chodeb kolem lomu Malá Amerika, plánují trasu lidem v budoucnu otevřít. Ideálně už na podzim. Ale s omezením.

„Rádi bychom štolu a zároveň expozici hornictví v Mořině zpřístupnili. Uvažujeme o sezónním víkendovém provozu,“ uvedl Fous s tím, že by štolou by procházely menší skupinky lidí s průvodcem a že na zimu by se chodby kvůli netopýrům opět zavřely. Stejně tak v týdnu není příval turistů v Mořině žádoucí, protože v areálu je rušný provoz.

Dobrovolníci však mají před sebou ještě spoustu práce. Celou trasu z areálu Mořina k lomu Malá Amerika je potřeba zabezpečit a osvětlit. „Dále sháníme důlní stroje, vozíky a techniku do expozice. Trasu pak musí projít Báňská záchranná služba a Báňský úřad a schválit ji pro provoz,“ doplnil Fous.

Úsek štoly, kterým dobrovolníci turisty na Evropský den chráněných území provázely, je dlouhý jeden kilometr a je jen částí podzemního systému Budňanský překop, který je podle Fouse se všemi odbočkami do bočních štol dlouhý asi tři kilometry.



„Umím si představit, že by se v budoucnu zpřístupnil delší úsek. Mimo jiné to záleží také na financích, protože otevření chodeb pro veřejnost vyžaduje mnoho příprav a úprav v terénu - řeší se rozměry chodby, schůdnost, osvětlení a podobně,“ dodal s tím, že Spolek Hagen Mořina zatím funguje z vlastních zdrojů a dotací z obce.

Zakázaná Amerika

Stejně jako do štol je zakázán vstup i do blízkých lomů, z nichž nejoblíbenější jsou Malá a Velká Amerika. Přitom právě nejznámější lom - Velká Amerika - je doslova magnetem pro turisty a na dně u jasně modrého jezírka stávají o víkendu i zaparkovaná auta. Využívat jej však mohou v omezené míře jen potápěči a různé složky Integrovaného záchranného systému, které zde trénují potápění a lezecké techniky.



V současnosti je lom obehnaný ocelovým lanem, lemují ho vyhlídková místa a naučná stezka. Podrobnější informace o lomu Velká Amerika čtěte zde.

„Jsou to lomy zdánlivě opuštěné a zároveň zdánlivě přístupné. Zájem o ně snad nikdy neutichne. Podle hornického zákona však jde stále o dobývací prostory, kde se nacházejí potencionální zásoby vápence. Lomy se musí udržovat v zákonem stanoveném stavu, proto je zde vstup zakázán,“ uvedl mluvčí Státní báňské správy Bohuslav Machek s tím, že jde o zákonnou povinnost, kterou musí dodržovat společnost Lomy Mořina.

Vstupem do lomu se lidé dopouštějí přestupku, za který hrozí postih až 15 tisíc korun. Realita je však taková, že v sezoně se tam víkend co víkend koupou desítky lidí. Proč je vlastně vstup do lomů už roky zakázaný a změna se nerýsuje?

„Už desítky let se zde netěží, ale společnost netuší, jak se bude vyvíjet situace na trhu a zda nebude třeba všechny zásoby vápence vytěžit,“ doplnil Machek.

Společnost Lomy Mořina se k plánům na případné otevření nevyjádřila. V případě, že se však těžební společnost rozhodne lomy lidem otevřít, musí se v místě zrušit takzvaný „dobývací prostor“ definovaný horním zákonem, a rozhodnutí o využití území v lomu. Společnost jej pak může rekultivovat nebo otevřít lidem a turismu. Problém však nastává v situaci, kdyby si to s těžbou vápence majitelé lomu po letech opět rozmysleli.

„Území lomů a štol v Mořině a kolem Karlštejna se nalézá v chráněné krajinné oblasti Český kras. Pokud by se tedy společnost rozhodla lom zpřístupnit a změnit jeho využití, bylo by v budoucnu z logiky věci prakticky nemožné vrátit se v případě nutnosti k těžbě. I když je velmi málo pravděpodobné, že se tak stane, pro společnost je jednodušší ten stav ponechat takto,“ doplnil Bohuslav Machek.

Lom Velká Amerika je v obležení aut a turistů, oficiálně je zde přitom vstup přísně zakázán.