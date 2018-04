Štola a skanzen dokumentují historii průmyslu

První z nich, v Chrustenicích, je půl kilometru dlouhá bývalá železorudná štola. Druhý, muzeum těžby a dopravy vápence v Českém krasu Solvayovy lomy, leží nedaleko obce Bubovice. Oba i pro laika velmi zajímavé areály vznikly díky obdivuhodné aktivitě několika nadšenců, kteří zajišťují také jejich provoz pro veřejnost. Jejich společná návštěva může být pro prázdninové víkendy tipem pro výlet.

VE ŠTOLE JEZDÍ I VLÁČEK

Dva roky pracovalo dvacet členů pražské neziskové společnosti CMA, která se věnuje vyhledávání, průzkumu a mapování historického podzemí České republiky, na zpřístupnění železorudné štoly v Chrustenicích. Veřejnost měla poprvé možnost ji spatřit v červenci 1997. Od té doby ji každý rok o prázdninových víkendech navštíví přes pět tisíc lidí. Chrustenický důl patřil ještě v polovině 60. let tohoto století k největším a nejvýznamnějším v Barrandienu, geologické oblasti západně od Prahy. Zasahoval až do hloubky 426 metrů. V letech 1861 až 1965 se v něm vytěžilo téměř osm milionů tun rudy. Chrustenický důl má osmdesát čtyři pater, ale přístupný je jen do osmého patra, protože zbytek je zatopený vodou. Návštěvní okruh je dlouhý zhruba půl kilometru a jeho prohlídka s průvodcem trvá asi hodinu. "Na cestě je deset zastávek s expozicemi, které dokumentují nejen historii a způsob těžby v chrustenickém dole, ale jsou tvořeny i ukázkami lomových a důlních vozíků, vrtaček, kahanů, trhací techniky, dobových nástrojů horníků nebo sbírkou výstražných a bezpečnostních tabulek," uvedl Ondřej Müller ze společnosti CMA. Návštěvníci absolvují polovinu prohlídkové trasy pěšky, nazpět se však vracejí v důlním vláčku poháněným akumulátorem. Po cestě je průvodce například upozorní, v kterých místech se točily některé scény z filmu Bumerang nebo televizních seriálů Zdivočelá země a Hotel Anathema.

SKANZEN, MUZEUM A ŠTOLA

Muzeum těžby a dopravy vápence v Českém krasu Solvayovy lomy se poprvé představilo veřejnosti v srpnu 1998. Nachází se v romantické lesnaté krajině mezi obcemi Svatý Jan pod Skalou, Bubovice a Loděnice na okraji Národní přírodní rezervace Karlštejn. Nedaleko odtud vede například turisty velmi oblíbená Svatojánská naučná stezka. Muzeum společně se skanzenem a nedalekou stometrovou štolou, kam vozí návštěvníky důlní vláček, zpřístupnili členové pražské společnosti pro zachování důlních a průmyslových památek Barbora. "Zájemce nejdříve provedeme muzeem, kde je seznámíme s historií Solvayových lomů i těžby a zpracování vápence v Českém krasu. K dispozici je bohatá dokumentace i početné exponáty. Potom svezeme návštěvníky do štoly, kterou si mohou prohlédnout a dostanou tu informaci nejen o ní samotné, ale i o velkých jeskynních komplexech v nedalekém lomu Čeřinka. V areálu skanzenu před muzeem si pak mohou prohlédnout důlní techniku nebo části objektů, kde se vápenec třídil a zpracovával. Všechny exponáty jsou doplněny textem na tabulích," představil zhruba hodinu trvající prohlídkový okruh Štěpán Křtěnský ze společnosti Barbora. Součástí skanzenu jsou i lavičky, na nichž mohou turisté posedět, odpočinout si a případně se i občerstvit.

JE DOBRÉ VĚDĚT DOPŘEDU

Zatímco při prohlídce chrustenické štoly stráví návštěvník většinu času pod zemí, v Solvayových lomech je tomu naopak. Ve štole pobyde asi tak třetinu prohlídkové doby, její převážnou část však stráví v objektu muzea nebo pod širým nebem ve skanzenu. Oba areály, vzdálené od sebe necelých pět kilometrů, se tak na druhou stranu velmi dobře doplňují. Chrustenická štola se nachází v areálu místní firmy Strand. Samotná obec Chrustenice leží asi 150 metrů od dálnice z Prahy do Berouna a jeden kilometr od železniční stanice Loděnice. Štola je přístupná pouze o víkendech, a to od července do září. Prohlídky začínají v každou čtvrt hodinu, a to od 10.15 do 15.15. Dospělí za ni zaplatí 35 a děti 15 korun. V pokladně je k dostání i občerstvení a suvenýry. Bližší informace poskytuje internetová stránka http://cma.mssch.cz. Do Solvayových lomů vede nejrychlejší a nejschůdnější cesta po silnici přes Loděnici směrem do Bubovic. Po zdolání táhlého stoupání jsou z jeho vrcholu vidět nejen domky v Bubovicích, ale dá se z něj odbočit doleva i doprava na polní cesty. K lomům se odbočuje doprava a po příjezdu na začátek lesa k nim spolehlivě vede modrá turistická značka. Expozice je otevřená od května do října o sobotách a nedělích mezi 9. a 16. hodinou. Prohlídka začíná každou celou hodinu, vstupné je dobrovolné. Stejně jako v chrustenické štole, i v Solvayových lomech dostane návštěvník na požádání skládačku s textem, který obsahuje kromě historie obou areálů i stručný popis expozice.