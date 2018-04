Sto kilometrů na kole z Lipna do Lipna okolo Lipna. A uvidíte i Alpy

Více než stokilometrový výlet vhodný pro horská i trekingová kola dá docela zabrat a lze ho doporučit jen vyspělejším cykloturistům nebo bikerům. Stojí to opravdu za to. Start i cíl může být v Lipně nad Vltavou nebo je tu také možnost zkrácené varianty z Frymburku do Frymburku.

Kdo si pak zařídí odvoz autem, může skončit i dříve, třeba už v Nové Peci, v Horní Plané nebo v Černé v Pošumaví. Jen se prostě musí smířit s tím, že nebude mít to hlavní. Krásně dokola objeté celé Lipno.

Pohled na Lipno z Vítkova Hrádku

Po vodě a do kopce

My začínáme v Lipně nad Vltavou a po luxusní cyklo/in-line stezce si dáváme pár příjemných zahřívacích kilometrů do Frymburku s parádními výhledy na vodní hladinu jezera. Mimochodem toto je i moc hezká cykloprojížďka pro rodiny s malými dětmi nebo pro seniory. Jen pozor ve špičce o prázdninových víkendech, bývá tu občas docela frmol.

Ve Frymburku na náměstí lze udělat první zastávku na dopolední kávu, ale pro nás to je příliš brzy a raději se vydáváme rovnou na přívoz do Frýdavy, který už praská ve švech pod náporem dalších cykloturistů.

Na přívozu z Frymburka do Frýdavy

Z Frýdavy začíná první zkouška zdatnosti. Velmi slušné stoupání po asfaltové silničce pod Plešný, pak na Uzliště a odtud doprava po turistické značce k nádherně rekonstruovanému penzionu, Lesovně svatého Tomáše.

Stylová zřícenina



Kromě lesovny je tu i malý kostelík, který po pádu režimu iniciativně rekonstruovali sami místní. Od lesovny si dáváme další, tentokrát trochu bikerskou zkoušku, výjezd k Vítkovu Hrádku, nejvýše položenému hradu České republiky ve výšce 1035 m.n.m. Když si vezmete, že hladina Lipna je v nějakých 700 metrech, tak je to na těch prvních čtyři až pět kilometrů docela slušné převýšení zakončené lehce krkolomným stoupáním k tvrzi.

Vítkův Hrádek je výborná zastávka na trase hned z několika důvodů. Neznalého překvapí, jak šikovně je bývalý strážní hrad ležící na solné stezce rekonstruován. Zvenku vypadá jak obyčejná polozřícená tvrz.

Uvnitř je ale docela stylové občerstvení, stánek se suvenýry a mohutná dřevěná konstrukce se schody na hlavní věž hradu. Z ní je výborný výhled na všechny strany do širokého kraje. Na Lipno, Šumavu a za pěkného počasí je krásně vidět dokonce i panorama Alp.

Vítkův Hrádek Uvnitř Vítkova Hrádku

Do Rakouska a zpět



Dáváme rychlou kofolu a vzhůru do sedel. Míříme přes Růžovou cestu ke Korandě, zde se napojujeme na slavný Schwarzenberský kanál, kde se dříve splavovalo dřevo. Noříme se do lesa a svištíme si to krásně po zpevněné cestě rájem šumavských lesů do sousedního Rakouska. Cesta je to báječná, ale trochu nekonečná. V jednu chvíli nás napadá, zda nejezdíme v nějakém "bermudském trojúhelníku" pořád dokola.

Nakonec nás po mnoha a mnoha kilometrech z rukou lesních čarodějek zachraňuje stoupání kolem hezkého bílého kostelíku až na Schöneben, proslulé zimní běžkařské centrum. Běžkařům tu slouží velmi moderní infocentrum a zároveň zázemí s převlékárnou, mazárna lyží a obchůdek s běžeckými potřebami.

Böhmerwald Arena – Infocentrum, muzeum a zázemí pro běžkaře v běžeckém zimním centru Schönebend

Aby to nebylo líto sjezdařům, po necelých pěti kilometrech přijíždíme na Hochficht, jedno z nejlepších nealpských sjezdařských zimních středisek Rakouska. Rozměr lyžařské oblasti musí překvapit každého, kdo tu ještě nebyl.

Jezdí se vlastně na třech kopcích na 20 kilometrech tratí až do nadmořské výšky 1 338 metrů, kde leží vrchol Smrčina - Hochficht. Mimochodem, to je tak vysoko, jako málokde v Krkonoších. My se tu trochu zamotáme, stoupáme a zase klesáme, naštěstí nemusíme až na samý vrchol.

Zimní lyžařské středisko Hochficht U lanovek na Hochfichtu

Z Hochfichtu míříme zase lesem na Hraniční kámen, kde se vracíme zpátky do Čech a sjíždíme k Říjišti. Za Koňským potokem u Rossbachu se znovu na chviličku napojujeme na Schwarzenberský kanál a pak padáme po silničce zpátky k Lipnu do Nové Pece.

Zde v restaurantu Oasa dáváme trošku delší pauzu, pivko a polévku. Připadá nám, že jsme skoro na konci trasy, ale pozor, pocity mohou být zrádné. Za námi je teprve o něco delší polovina, byť ta o mnoho náročnější.

Nová Pec

Klidný dojezd



Druhá půlka by byla už úplně pohodová, kdyby to nebylo dalších 50 km po docela náročné první padesátce. Z Nové Pece frčíme po Šumavské magistrále přes Pernek do Horní Plané a odtud na Černou v Pošumaví, za starého režimu to bylo hlavní rekreační centrum lipenské oblasti. Šumavské lesy už dávno vystřídaly zvlněné louky s hezkými výhledy na Lipno.

Za Černou si to svištíme po asfaltových cestičkách, kde by se místy i dobře jezdilo na kolečkových bruslích, až konečně přichází Frymburk. Necháváme se znovu převézt do Frýdavy, ale tentokrát žádné smrtící výjezdy. Už jen volně kopírujeme nádrž k Přední Výtoni, ke hrázi Lipenské přehrady a zpět po nové stezce do Lipna.

Mapa okružní tratě kolem Lipna