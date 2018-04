Nejvtipnější stížnosti na aerolinky: Díky, že nám ujela loď

"Většina leteckých společností, s kterými jsem cestoval, mě pouze chtěla dopravit z bodu A do bodu B za co nejkratší dobu. Byl jsem fascinován, když jsem včera absolvoval ne jedno, ani dvě, ale šest mezipřistání. Kdo by chtěl letět jen jedním letadlem. Na každé zastávce jsme museli tankovat a měnit letadlo," napsal Arthur Licks ve stížnosti na karibské aerolinky LIAT.

Dobrý servis a příjemná obsluha je základem úspěchu.

Ocenil společnost, že nabízí "tak důkladnou prohlídku Karibiku", a že díky letištním kontrolám poznal téměř polovinu obyvatel Karibiku doslova osobně a vrcholem byl zřejmě konec jeho cesty.

"Pokud jde o náš přílet, kdo by po tom všem chtěl jet ještě lodí. Byl jsem rád, že když jsme přiletěli, můj trajekt byl dávno pryč. Samozřejmě, všechny restaurace a bary už byly zavřené. Takže díky LIAT," napsal Hicker.

A nezapomněl ještě dodat: Kufry si nechte, stejně se mi nelíbily.

Dopis, kterým se baví lidé na internetu, zveřejnil Richard Branson, miliardář a vlastník letecké společnosti Virgin. Sám jeden rozhořčený dopis před pěti lety dostal. Jako majitel společnosti se však zachoval férově. Stížnost se mu tak líbila, že ji sám zveřejnil, jejímu autorovi zavolal a osobně se mu omluvil.



Víc hořčice, než by člověk zvládl sníst za měsíc

Stížnost na jeho společnost se týkala především jídla, které na palubě zhrzený cestující dostal. A místní kuchyni opravdu nešetřil.

Začal s tím, že neví, v které krabičce je dezert a v které předkrm. Obsah jedné popsal jako rajče a vedle něj dva žluté kousky vypadající jako vystřižené z mycí houby. "Žádný příčetný člověk by neservíroval jako dezert něco s rajčetem. Kdo by však podával dezert s hráškem!?" ptá se podle telegraph.co.uk Pak se chtěl podívat, co skrývá krabička s hlavním jídlem.

Hořčice ještě nebyla to nejhorší. Tuhle larvu našla v jídle Serena Chanová v letadle společnosti Jetstar.

"Richarde, pokusím se Ti vysvětlit, jak jsem se cítil. Představ si, že jsi dvanáctiletý kluk. Dojídáš poslední chod štědrovečerní večeře a těšíš se, až budeš moct rozbalit dárky. Jeden z nich je velký a ty víš, co v něm je. Určitě to bude stereo, co sis vybral v katalogu a napsal o něm Ježíškovi. Otevřeš ten balíček, a místo sterea je tam tvůj křeček. A nedýchá. Tak přesně tak jsem se cítil, když jsem tu krabičku otevřel," ironizuje rozzuřený cestující.

Jídlo podle něj obsahovalo jednu malou brokolici, papričky, nepovedenou bramborovou kaši a "víc hořčice, než může jakýkoli člověk sníst za měsíc". Když dostal chuť na sladké, přinesli mu sušenku, o které prohlásil, že kdybyste kousali mosazné plátky, zubům by to ublížilo míň, než jíst posyp téhle sušenky. "Na konci letu jsem byl v takovém stavu, že bych byl ochotný za jednu sušenku zaplatit 1 000 rupií (podle nynějších kurzů to je 333 korun)," uvedl zoufale.

Žaloba kvůli plné šatní skříňce

Některé stížnosti mohou přerůst i v žaloby. Australské aerolinky Qantas zažily boj s nespokojenými klienty. Právník Peter Lustig a jeho klient Giuseppe De Simone se v roce 2006 vraceli ze Sydney do Melbourne, když jim stevardi odmítli uložit oblečení do skříňky v business třídě, protože byly plné. Muži se s nimi začali hádat. A to i přesto, že cestovali ekonomickou třídou. Píše news.com.au.

Pan De Simone navíc prohlásil, že ho personál napadl. Tvrdil, že jim vyhrožovali, že pokud neopustí letadlo, vyvedou je strážci. Lustig uvedl, že mu řekli, že pokud odejde dobrovolně, tak proti němu žádné další kroky nepodniknou. Nakonec ho však policie obvinila a dostal trest za napadení posádky letadla. Trest byl po odvolání zrušen. Oba nicméně dostali zákaz cestovat na palubě letů linek Qantas.

Stěžovali jste si někdy na aerolinky?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 8. srpna 2013. Anketa je uzavřena. Ano 16654 Ne 1042

Muži si to nenechali líbit a zažalovali aerolinky Qantas u soudu. Požadují náhradu 60 milionů tzv. leteckých bodů z věrnostního programu, což odpovídá zhruba letenkám za 600 000 dolarů. Chtějí také písemnou omluvu a samozřejmě obnovení svého věrnostního programu.

Lustig tvrdí, že civilní žaloba byla jeho poslední možností. "Prosil jsem aerolinky, aby s námi mluvily, aby si nechaly vysvětlit, co se stalo z našeho pohledu. Ale nikdy na to nepřistoupily. Pořád se schovávají za právníky," stěžuje si.

Stížnosti se už naučili psát i jinak v tomto ohledu spíše pasivní Češi. Nejvíce jim vadí, jak s nimi aerolinky zacházejí při zpoždění nebo zrušení letu. "Počet stížností mírně roste. Je to spíše větší informovaností cestujících než nárůstem případů zpoždění," řekl loni Petr Navrátil z Úřadu civilního letectví (ÚCL). Počty stížností podle jednotlivých společností však ÚCL nechce zveřejnit, celkem jich v roce 2011 bylo přes dvě stě.