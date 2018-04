Stezkou pod Vysokým Ostrým

Pro méně zdatné se pak nabízí výjezd linkou 11 až do osady Nová Ves, čímž si ušetří asi 220 metrů převýšení, které by od hradu museli vystoupat. Z terasy pevnosti se nabízí první výhled na Labe. Ze stometrové výšky můžete spatřit město a také zdymadla Tomáše Garrigue Masaryka ze třicátých let. Ještě dávno před tím, než tu stály, se po řece plavily vory, roku 1841 tu projel první parník a o třiatřicet let později první vlak. Zajímavostí je, že se tu kvůli silnému proudu plavidla pohybovala pomocí řetězu, který byl položen na dně řeky.

Se zelenou značkou naučné stezky poté začnete stoupat lesnatou strání. Serpentýnami dosáhnete malou horskou osadu Nová Ves. Za zmínku zde stojí několik pěkných hrázděných domů, kaplička a letitá lípa na návsi. Stezka pokračuje krátce po silnici až k vyhlídce u borovic. Uvidíte Milešovku, Krušné hory a zříceninu hradu Blansko.

Ze silnice odbočíte doprava a pěšina vás dovede lesem na erozní hranu Sluneční stráně, což je cenná botanická lokalita. V přírodní rezervaci o ploše sedm a půl hektaru roste na strmé kamenité stráni vystavené slunci pestrá společnost teplomilné květeny. Stezka pokračuje pod vrcholem Vysokého Ostrého, kde se pod skalou dozvíte podrobnější údaje o rozpadu čedičových stěn. Na vlastní vrchol (575 metrů nad mořem) vede serpentýnovitá odbočka až po závěrečné stoupání mezi skalami na vyhlídkovou plošinu na nejvyšším bodě. Pro lepší orientaci je na zabrádlí plastický model okolního panoramatu.

Jste 440 metrů nad Labem a pohled je neopakovatelný. Z výšky můžete pozorovat pohyb lodí, vlaků i aut a okolní lesnaté i skalnaté stráně. Sestup vede po stejné cestě. Poté krátce pokračujte po silnici, ale před hájovnou Sedlo odbočte vpravo na lesní silničku, která vede do opuštěného lomu. Vy ale začnete klesat lesnatým svahem. U zastavení 8 se vám otevře výhled na Brnou a na Labe. Za stálého klesání dojdete pod velké suťové pole vzniklé rozpadem Výřích skal, které také uvidíte.

Závěrečný úsek vede po široké cestě podél potoka, který pramení na Němčí. Poslední informace jsou dole před kapličkou. Věnují se osídlování této rekreační oblasti, pěstování ovoce a životu zdejších obyvatel. Na autobus jsou to tři minuty, linka má ale o víkendech řidší provoz. K projití naučné stezky pod Vysokým Ostrým stačí tři až čtyři hodiny.