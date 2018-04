Stezku v korunách stromů u Lipna si prošli první návštěvníci, podívejte se

Několik metrů široká dřevěná stezka má celkem tři adrenalinové zastávky. Ty si nejvíce užívaly děti, odvahu ale vyzkoušeli i dospělí. Překážky jsou na začátku nejlehčí, chodí se po prkně. Na konci už šlapete po vratkých řetězech. Člověk přitom pod sebe kouká do hloubky přes 20 metrů. Od pádu jej chrání síť z ocelového lana, takže je vše naprosto bezpečné.

Součástí trasy jsou i tři didaktické zastávky, které se budou čtyřikrát ročně obměňovat, aby zde návštěvníci našli vždy něco nového. Teď si třeba mohou zahrát na dřevěný xylofon.

Největší zájem byl však o 52 metrů dlouhý tobogan, který je jednou z možností, jak stezku na konci opustit. "Roura" má na stropě malá okna, takže je vevnitř dost světla. Jezdí se na speciálních podložkách. Po pár minutách byla na tuto atrakci pěkná fronta.

"Je tam hrozně slyšet. Když se lidi nahoře baví, tak vám v tunelu přijde, že stojí přímo za vámi," sdělovala své zážitky po dojezdu šestnáctiletá Monika Tachmannová.

Zájemci mohou jezdit na toboganu až do omrzení, aniž by museli absolvovat celou stezku. Právě kvůli tomu jsou zde železné schody. "Ono je to ale rychle přejde, vyběhnout do výšky 24 metrů není žádná sranda," vysvětlil ředitel projektu Filip Pekárek.

Stezka bude v provozu celoročně s výjimkou jediného dne, a to 24. prosince. Zavřená bude také v případě velmi špatného počasí. "V zimě můžeme polít tobogan vodou, aby to jelo pořádně rychle," vtipkoval Pekárek.

Lidé se na začátek stezky dostanou pěšky, lanovkou nebo autobusem, který na kopec jezdí pravidelně každou hodinu, v zimě pak každou půlhodinu.

Stezku podpírá 75 sloupů a pozvolna stoupá ze země až do výšky 24 metrů. Po 372 metrech se návštěvníci dostanou k vyhlídkové devítihranné věži, která nabízí krásný rozhled.

Na první vyhlídkové patro věže do výšky 37 metrů vystoupají lidé po 303 metrů dlouhé lávce, po krátkém schodišti se pak dostanou až na nejvyšší bod věže ve výšce 40 metrů.