Stezka se brzy objeví na mapách

Část stezky z Hradce Králové do Pardubic je součástí mezinárodní Labské stezky vedoucí od pramenů Labe přes Drážďany až do Hamburku. Z Hradce Králové dovede cyklisty stezka po pravém břehu Labe do Pardubic, odtud po místních stezkách a komunikacích přes Dražkovice a Nemošice podél toku Chrudimky do Chrudimi. Tam nová stezka naváže na cyklistickou spojnici do Seče, odkud lze pokračovat v jízdě po Pražské stezce do Prahy či Brna.

"20. až 22. září se v Pardubicích uskuteční první celostátní seminář o cyklistické dopravě a při této příležitosti chceme vydat propagační materiál, v něž by měly být popsány jednotlivé úsek stezky, uvedeny kulturní a společenské akce a zajímavé přírodní prvky, které se ke stezce vážou," sdělil Pavel Červený z odboru rozvoje a strategie pardubického magistrátu. Na novou stezku budou navazovat další kratší stezky, které by měly dovést turisty k zajímavých místům obou regionů.

"Základní křížení Labské stezky a spojnice do Chrudimi doplníme několika dalšími větvemi. Například k Mělickým rybníkům, k rybníkům ve Stéblové, Pohráneckým rybníkům, ke Kunětické hoře či do Spojilského lesa," uvedl Červený. Vedoucí Útvaru hlavního architekta Hradce Králové Jiří Kroutil vidí velké plus v tom, že stezka navazuje na železniční spojení. "Dálkové cyklistické trasy jsou směrovány tak, aby měly možnost navázat na dráhu. Turista by měl možnost přijet do Pardubic nebo do Hradce a vydat se na kole po Labské stezce do druhého města, projet si okolí a vlakem se zase vrátit domů," uvažuje Kroutil. Novým cyklistickým spojením mezi uvedenými městy budování cyklistických stezek zdaleka nekončí. Například v Chrudimi už mají vypracován vlastní generel místních stezek. "Na základě vytipovaných tras provádíme výběr konkrétních tras," sdělila Alena Stará z oddělení, kt eré se na chrudimské radnici zabývá územním plánem města.