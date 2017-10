Stezky korunami stromů rostou jako po dešti. Další se staví v Dánsku

Dřevěný chodník o délce 600 metrů provede návštěvníky v těsné blízkosti lesních velikánů ve výšce až 25 metrů a nabídne jim deset zábavných i naučných zastávek včetně slalomu mezi stromy, voliéry s ptáky nebo unikátního stupňovitého posezení v zeleni.

Stezka bude mít dvě úrovně, z nichž ta vyšší prochází staršími částmi lesního porostu, zatímco vyhlídková věž a nižší chodník poskytnou pohledy na mladý les. Celá stavba je navržena tak, aby co nejméně narušovala okolí a do chráněné oblasti nenápadně zapadla, ale přitom nabídla návštěvníkům co největší zážitek.

Ptačí voliéra i rozhledna

Vrcholem stavby je 45 metrů vysoká vyhlídková věž ve tvaru přesýpacích hodin nebo ohryzku jablka, chcete-li, jejíž tvar je výsledkem snahy o co nejtěsnější kontakt s přírodou při zachování stability a vizuální dokonalosti.

Jak se píše na oficiálních stránkách projektu, tvar věže je navržen s ohledem na co největší prožitek návštěvníků, takže má místo klasické cylindrické podoby méně obvyklý, ale o to elegantnější tvar s „úzkým pasem“ a nápadným rozšířením v dolní a horní části.

Treetop Experience nabídne celkem desítku zábavných i naučných zastávek včetně slalomu mezi stromy, voliéry s ptáky nebo unikátní stupňovité posezení v zeleni.

Po chodníku ve tvaru spirály, který sám umožní nádherné pohledy do okolí, tak návštěvníci vystoupají až na plošinu s 360° výhledem. Chodník po celé délce trasy je pochopitelně bezbariérový, takže se na výlet mohou vypravit i rodiny s dětmi nebo tělesně hendikepovaní milovníci přírody.

Maximální kapacita chystané turistické atrakce je 10 tisíc návštěvníků. Ty první by měla pozoruhodná stavba přivítat na jaře příštího roku.

Nová stezka v korunách stromů nazvaná Treetop Experience bude nejnovější součástí již existujícího parku Camp Adventure a její návrh je dílem architektonické kanceláře EFFEKT, která za něj již získala i řadu designových cen.

Kam ještě do korun?

Na výletech po Evropě se ovšem už dnes můžete kochat podobnými lesními panoramaty z cest v korunách stromů a vyhlídkových plošin. Například v sousedním Německu se můžete za takovým zážitkem vypravit do Bavorského lesa (více o stezce a návštěvních hodinách najdete zde) nebo do Schwarzwaldu (aktuální info zde).

Obě tyto stezky jsou otevřené celoročně, takže je můžete navštívit třeba při podzimních víkendových výletech, v období podzimních a vánočních prázdnin nebo v rámci adventního putování za romantikou německých trhů.

Stezka v korunách stromů v Bavorském lese má vyhlídkovou věž ve tvaru vejce. Stezka Baum & Zeit Baumkronenpfad Beelitz-Heilstädten

Pokud míříte spíše na sever, zkuste se zastavit nedaleko Berlína, kde stojí další unikátní stezka Baum & Zeit Baumkronenpfad Beelitz-Heilstädten, která je pozoruhodná tím, že kromě přírodních panoramat umožňuje také pohled do po celá desetiletí opuštěného plicního sanatoria, které si pomalu podmaňuje příroda.



Domácí výhledy nad stromy

V České republice najdete v současné době hned tři pozoruhodné výletní cíle pro milovníky výšek, procházek, rozhledů a přírody. Kromě „staré známé“, ale stále velmi populární Stezky v korunách stromů Lipno se můžete vypravit do Janských Lázní, kde stojí nejmladší stavba tohoto typu u nás – Stezka v korunách stromů Krkonoše.

Stezka korunami stromů v Jánských Lázních přivítala první návštěvníky na začátku července 2017. Lipenská Stezka korunami stromů nabízí skvělé výhledy na vodní hladinu i svezení tobogánem.

Ta kromě dřevěných chodníčků, zábavných prvků, kilometr a půl dlouhé vycházkové trasy a vyhlídkové věže vysoké 45 metrů nabízí také unikátní pohled do kořenového systému stromů prostřednictvím podzemního naučného centra, které je v České republice naprosto jedinečné.

Na obou zmíněných stezkách se také můžete svézt dolů z vyhlídkové věže na tobogánu, který baví děti stejně jako dospělé. Na Lipně se navíc pořádají v letních měsících koncerty klasické i jazzové hudby nebo blues či další společenské akce. Její osvětlená silueta je v noci krásně vidět ze širokého okolí.

Návštěvníci oblasti Dolní Morava si pak mohou užít výhledy z tamější Stezky v oblacích s tobogánem a adrenalinovými prvky. Více informací zde.