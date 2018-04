Nová Stezka korunami stromů v Krkonoších vás zavede i pět metrů pod zem

Vyhlídková věž, která nabídne rozhledy do okolního stromoví i na Janské Lázně, je vysoká 45 metrů, vodorovná část stezky se nachází ve výšce 24 metrů. Celá trasa (včetně unikátní podzemní jeskyně) je bezbariérová, takže na výlet klidně můžete vyrazit s kočárkem nebo s prarodiči, a ujdete po ní rovných 1 511 metrů.

Vydat se ovšem můžete nejen na dohled korunám stromů, ale také přímo ke kořenům krkonošského lesa. „Oproti lipenské stezce jsme šli o jednu dimenzi dál,“ říká k tomu Filip Pekárek, jednatel společnosti Stezka korunami stromů Krkonoše. „To znamená, že návštěvníkům ukážeme přírodu nejen z ptačí perspektivy, ale poprvé jsme tady použili i prostor pod zemí.“

Podzemní naučné centrum vybudované společně se Správou Krkonošského národního parku, které je jediné svého druhu u nás, vás zavede až pět metrů pod úroveň terénu. Má rozlohu 150 metrů čtverečních a dozvíte se tu vše o životě pod povrchem, o vlastnostech půdy a na vlastní oči tu také uvidíte spletitý kořenový systém krkonošského lesa.

Na větších panelech a 40 menších informačních tabulkách vybavených kukátkem rozmístěných po celé stezce proniknete do tajů přírody a mimo jiné zjistíte, jaký je rozdíl mezi „pěkným“ a „nepěkným“ lesem.

Se stavbou největší krkonošské rozhledny se začalo už v roce 2016. „Do konce roku jsme měli hotové základní práce,“ dodává Pekárek. Nejintenzivněji se pak na úpatí Černé hory pracovalo poslední dva měsíce, aby se hned na začátku prázdnin mohli do korun stromů podívat první turisté.

Chodník ve výšce 24 metrů nad zemí nabídne jedinečné výhledy do korun stromů. Návštěvníci stezky se mohou procházet v korunách stromů, ale i pět metrů pod zemí.

Na nově zbudované stezce čekají zvídavé návštěvníky všeho věku tři didaktická zastavení a tři zábavně pojaté stanice, kde si užijete i trochu adrenalinu při pohledu pod nohy. Ale nemusíte mít ale strach, vše je zabezpečeno a spadnout dolů nemůžete.

Stejně jako na lipenské stezce v korunách stromů se i návštěvníci té krkonošské mohou svézt na suchém tobogánu, který má přes padesát metrů a díky němuž se dostanete dolů raz dva. Jedna jízda stojí padesát korun.

Nová dominanta Krkonoš přivítá první návštěvníky 2. července.

Stezku bude možné navštívit 364 dní v roce, zavřeno bude jen na Štědrý den. Vstupné pro dospělého bude 220 korun, děti od tří do čtrnácti let a senioři zaplatí 180 korun, rodinné vstupné bude 560 korun.

Poprvé bude stezka otevřena 2. července. Připraven je i bohatý doprovodný program a děti do 14 let mají mimořádně vstup zdarma. Vystoupí zde mimo jiné skupina The Tap Tap nebo zpěvačka Ewa Farna a stezce požehná římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik.