Stezka kolem Oseka - vlaštovka v Krušných horách

Naučná stezka kolem Oseka, kterou zřídil odbor životního prostředí podkrušnohorského okresu Teplice je jedním z počinků pro celkové zlepšení regionu. Na jedenácti zastavení se dočtete o historických i přírodních zajímavostech okolí městečka na úpatí Krušných hor poblíž měst Teplic a Duchcova.

Místní cisterciácký klášter zde má sídlo osm století, i přes zanedbání si dochoval svou velikost i barokní krásu. Při klášteře byla zřízena v roce 1697 textilní manufaktura jako první v českých zemích.

Naučná stezka, značená bílým čtvercem se zelenou uhlopříčkou, začíná u horního nádraží. Najdete tu i pomník jako vzpomínku na důlní katastrofu na dole Nelson III v roce 1934 při které zahynulo 144 horníků.

Když obejdete klášter a rybník, dostanete se do skalního města z velkých křemencových balvanů. Na nejvyšší skále byla Salesiova vyhlídka, nechal ji postavit někdejší opat oseckého kláštera Salesius Kruger, avšak dnes zde zbyly jen výstupní schody. Mezi skalisky jsou letité buky se zajímavě spletenými kořeny.

Po překročení silnice se dostanete ke skále, na které se dokazuje krušnohorský zlom, při němž poklesla uhelná pánev a hřeben hor byl naopak vyzdvižen. Čertova díra je pozůstatek středověkého dolování stříbra. Od zastávky Krásná vyhlídka je celkový pohled na klášter a na vzdálené České středohoří s nejvyšší horou Milešovkou.

Klášter ve svých budovách skrývá z nejstarších dob sloh románský, nejcennější, kapitulní síň je raně gotická a pak následuje baroko z doby přestavby kláštera litoměřickým stavitelem Broggiem.

Těsně pod vyhlídkou je horní stanice malého lyžařského vleku. Na další cestě narazíte na skalní štěrbinu u potoka, kde je útočiště netopýrů. Dále se dostanete k hradu Ryznburku, ale dříve ještě můžete vystoupat do svahu hor k geologické zajímavosti, Vráse. Na skalní stěně, asi pětadvacet metrů, dlouhé je vidět vrásnění krystalických břidlic, původně sediment, mnohaletým působením velkých tlaků.

Při sestupu přejdete Vlčí potok, který si v bukovém balvanitém svahu vytvořil kaskádové koryto. Posledním zastavením je rozlehlá zřícenina hradu Ryznburku (též Oseka). Jeho založení se datuje do poloviny třináctého století jako gotická stavba. Patří k největším u nás, zbylo z ní část obvodového zdiva, budov a zbytky dvou věží. Majiteli hradu bylo české království, Míšňané a i osecký klášter. Od 15. století je opuštěný. Široká, klesající cesta vás zavede kolem kaple s chráněnou lípou zpět k pomníku důlní katastrofy. Celková délka trasy je sedm kilometrů.



JAK SE TAM DOSTAT:

Nejlépe vlakem z Teplic či Duchcova přes Oldřichov. Autem či autobusem až do středu Oseka (parkoviště je k dispozici). Osecký klášter je přístupný od jara do podzimu mimo pondělí, vstupné je deset a pět korun.