Steve McQueen ukazuje svého "Trickyho"

Užitečné informace

Prezentace Steve McQueena trvá do 19. srpna. Kunstahalle sídlí v Halle 2 v komplexu MuseumsQuartier, na náměstí Museumsplatz 1, v 7.vídeňském obvodu. Otevřena je denně od 10 do 19 hodin, ve čtvrtek až do 22 hodin. Vstupné činí 80 šilinků, zlevněné 60 šilinků. Více informací na internetové adrese: www.kunsthallewien.at.