Šternberk se představuje ve Vídni

Aby první prezentace v Rakousku dopadla co nejlépe, vzali si Šternberští do Vídně i šedesát let starou motorku. "Na hranici nás však s ní nechtěli pustit. Nakonec starosta umluvil celníka a slíbil mu, že se s ní vrátíme ještě do konce jeho směny," vzpomíná Stejskalová.

Nápad nalákat Rakušany do města a na střední Moravu vznikl při setkání šternberského místostarosty Petra Skyvy s jeho bývalým žákem Dušanem Nejedlým, který hned po maturitě na počátku osmdesátých let emigroval do Vídně a dnes řídí mezinárodní agenturu v oblasti marketingu.

"To je pro nás oblast, kterou se naše generace neměla možnost naučit," říká Skyva. Připouští, že prezentaci města ho dnes v podstatě učí jeho bývalý žák. Dušan Nejedlý pomáhá městu navazovat kontakty v zahraničí. Úředníkům radnice také vysvětluje, jak mají město představovat, radí, jak má vypadat plakát a jakou péči věnovat důležitému sponzorovi. "Pokud za příspěvek na nějakou akci dostane jen dva centimetry na plakátě, tak má po náladě a řekne si, co tam vlastně dělá," klade na srdce úředníkům. Rady dává Nejedlý představitelům Šternberka i při vídeňských prezentacích.

U pozvánky na automobilové závody totiž Šternberští nezůstali a na sklonku letních prázdnin se do Vídně vrátili. "Tentokrát novinářům, zástupcům cestovních kanceláří a dalších institucí říkáme, že ve Šternberku a jeho okolí se dá nejen dobře odpočívat, ale nabízí se zde i zajímavé podnikatelské možnosti," říká Stejskalová. Představitelé Šternberku se snaží obyvatele Vídně seznámit také s výtvarným uměním regionu. V Českém centru si již hosté mohli prohlédnout obrazy Libora Vojkůvky, Petra Zlamala, Petra Skyvy a Leony Křížové, plastiky Petra Kuby a dalších umělců. Zítra prezentace Šternberka ve Vídni skončí slavnostní derniérou s kulturním vystoupením studentů gymnázia ve Šternberku.

Snaha probudit ve Vídni zájem o Šternberk a jeho okolí má různý účinek. Někdy se Šternberku podaří do Českého centra přilákat desítky návštěvníků, jindy je zájem slabší. "Důležité je ale nenechat se otrávit a pokračovat. Jedině to může přinést nějaký výsledek," míní šéf centra Jozef Kollár. "Nečekali jsme, že nám bude ležet Vídeň u nohou," říká místostarosta Šternberka Petr Skyva. Optimismus dodává i Dušan Nejedlý, který se domnívá, že kdyby se stát o lobbování regionů v zahraničí více zajímal, měl by to Šternberk i další města jednodušší.