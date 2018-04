Šternberk, Mekka cyklistiky. Pohoda na kole po Hané

Šternberk, Historické město České republiky

Jako výchozí bod našeho výletu jsme zvolili Šternberk, zaprvé kvůli dostupnému ubytování a zadruhé kvůli celkově příjemné a uvolněné atmosféře, která zde panuje.

Historie města je úzce spojená s historií stejnojmenného hradu a první zmínky o něm pocházejí z konce 13. století. Podle legendy dostal Jaroslav ze Šternberka za svou odvahu při válce s Turkem od panovníka území nedaleko Olomouce, kde postavil svůj hrad, v jehož podhradí vznikla malá osada. Ta se díky výhodné poloze stala záhy střediskem obchodu a řemesel. Dnes jsou zde místo dílen hlavně příjemné hospůdky a kavárny, ale i to je možná příčinou, proč se od roku 2008 může Šternberk pyšnit titulem Historické město České republiky.

Šternberk, náměstí

Klikotoč místo průvodce

Ještě než vyrazíme ze Šternberka, tak se po něm trošku podíváme. Kola a zavazadla můžete bezpečně odložit v úschovně kol a zavazadel naproti radnici na Horním náměstí, funguje denně a služba je zdarma.

Památková zóna se může kromě hezky zrekonstruovaných domů pochlubit raritou u nás jinde nepoužívanou. Při prohlídce města nepotřebujete průvodce ani bedekry, stačí se volně procházet po městě, a když spatříte ,,klikotoč“, zatočíte klikou a přístroj prozradí vše, co je o daném místě ví a možná i něco navíc. Ve městě jich je celkem devět, takže o bohatý výklad je postaráno.

K hlavním dominantám patří kromě hradu a městské zóny ještě bývalý augustiniánský klášter, chrám Zvěstování Panny Marie a jedna naprosto originální výstava.

Šternberk, Chrám zvěstování Panny Marie

Co je to ta relativita?

Kousek od náměstí, ve stejné budově jako je informační centrum, lze navštívit výstavu pojmenovanou Expozice času. Název zní možná až příliš akademicky, ale vězte, že se budete bavit přímo královsky.

Výstava prezentuje čas jako fenomén, který se dotýká v podstatě veškeré lidské činnosti. Návštěvník může spatřit interaktivní model naší sluneční soustavy, nahlédnout do dějin vesmíru a taky si prohlédnout stovky nejrůznějších hodin od slunečních, vodních, přes různé orloje až po model atomových hodin. Výstava nahlíží na čas v souvislosti s módou, medicínou či kulturou a dokáže i laikovi objasnit slovy Alberta Einsteina - co je to ta relativita.

Na výstavě můžete spatřit stovky předmětů určených k měření času.

Haná - překvapivé centrum turistiky

Ze Šternberka vyrazíme po nově dokončené cyklostezce Hvězdná 6104 na jih do Olomouce. Celá stezka je určená výhradně kolařům a bruslařům, takže je opravdu bezpečná, párkrát sice křižuje běžnou komunikaci, ale přejezdy jsou vždy dobře označeny.

Kolo především jako dopravní prostředek

První vsí na trase je Štarnov, návštěvníka, který používá kolo spíš jako zdroj zábavy a ne primárně jako dopravní prostředek, překvapí parkoviště pro kola, na kterém lze spatřit desítky nejrůznějších modelů velocipédů od ukrajin a starých arabů přes skládačky, historické favority až k moderním horským a trekovým kolům. Na Hané je prostě bicykl především dopravním prostředkem.

Pokračujeme přes Bohuňovice a Hlušovice až do Olomouce, trasa měří 14 km a je fyzicky i technicky nenáročná, takže ji zvládne opravdu každý.

Olomouc

Druhá největší městská památková zóna v Česku

Olomouc byla po staletí centrem Moravy a druhým největším městem Českého království. Dnes je sídlem arcibiskupství a také centrem pravoslavné církve na Moravě. A tomu odpovídá i místní památková zóna, která je po té pražské druhou největší v Česku.

Centrum je protkáno pavučinou úzkých dlážděných uliček a na konci většiny z nich stojí nějaký kostel, chrám či něco podobného, což vytváří samozřejmě jedinečnou atmosféru. Město je střediskem mezinárodních konferencí, výstav a festivalů. Prohlídka za to opravdu stojí, ale prostor pro detailnější tipy najdeme snad v nějaké další reportáži. My se vrátíme zpátky do Šternberka a navštívíme ještě několik zajímavých míst v jeho okolí.

Na bizona do Šternberka

Pár kilometrů na severovýchod od Šternberka leží obec Těšíkov, na ní by nebylo nic až tak zajímavého, kdyby v jejím katastru nepramenila železitá minerální voda, místními obyvateli využívána i jako stolní voda – Těšíkovská kyselka. Po jejím ochutnání pokračujeme na sever přes další pramen, tentokrát Modrou studánku přes obec Dalov až k řece Sitce, po jejímž proudu se vrátíme zpět do Šternberka.

Oblast kolem říčky Sitky se nazývá Mufloní údolí a je na rozdíl od jižní poloviny dnešní trasy porostlá hlubokými smíšenými lesy, Sitka tu má až horský charakter. A kdyby už cyklistiky bylo dost, tak se můžeme třeba vykoupat v obci Dolní Žleb – dva kilometru po proudu řeky leží příjemné přírodní koupaliště. A když přijde hlad? V penzionu U Zlatého Muflona je možné ochutnat netradiční pokrmy třeba z krokodýla, bizona, antilopy nebo kobry a chřestýše. Tak dobrou chuť a užijte si Šternberk.