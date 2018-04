Stejně tam pojedu příště znova

Je pátek a já pospíchám z práce, abych v klidu zabalila. Večer vyjíždíme do chorvatské Kanegry. Strašně se těším. Chci dodržet zásadu, že nejdřív musím připravit pasy a peníze. Pasy mám, naučeným pohybem sáhnu po penězích do tajné skrýše, ale osm tisíc ve valutách nikde. Převracíme celý byt, nadzvedáváme koberec, listujeme v knihách, prolézáme všechny kouty, nic. Chci šířit klid, ale šířím depku, propadám hysterii, odjezd se blíží. Upadnu a zlomím si prst u nohy. Rychle sháníme, kdo nám na poslední chvíli půjčí. Dobrodinec se našel. Uplakaná sedám do auta, prst u nohy otéká a modrá, venku leje jako z konve. Vyjíždíme a už se ani netěšíme. U Znojma ve strašném lijáku a v noci nás staví policie, máme to za 500. Celou cestu leje, ve Slovinsku začne zlobit auto, ale nikde žádná pumpa. Konečně! Snad už máme svůj díl smůly vybraný. Nemáme. Těsně před kempem málem havarujeme kvůli místnímu řidiči. Konečně v kempu. Náš bungalov není volný. V rozčilení zapomínám, že se stydím mluvit anglicky a řvu na recepční v cizím jazyce. Bungalov se uvolnil. Jedině nové kladné zážitky mě můžou dostat do normálu, proto objednáváme celodenní výlet lodí. Počasí je hnusné, je vítr a zima. Pookřeju, až když nám nalejí víno, a škodolibě se bavím pozorováním zvracejících spolucestujících. Vyčasilo se a konečně je pohoda. Kupuju si meloun a plujeme zpátky. Manžel ho drží nohama, pak hledá v tašce něco k jídlu, pustí meloun a ten se kutálí přes palubu. Smutně koukám, jak se mi vzdaluje, raději si dám kelímek vína. Přistáváme u mola a vystupujeme. Stevard se s námi loučí a každému podá ruku, jednak ze slušnosti a jednak proto, abychom neupadli. Bohužel jeden cestující upadl, můj muž. Zoufale naříká a skučí. Nabízím mu svou malou postavu jako oporu. Konečně zpátky v kempu. Nevím, co s manželem, naříká a tvrdí, že má zlomenou nohu nebo natrženou achylovku. Naše nálada i nálada v našem okolí prudce klesá. Jdeme domů