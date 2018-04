Stejně krásné jako Thajsko, ale levnější. Ráj Langkawi

Dobře ukrytá perla

Většina tuzemských návštěvníků tropických destinací v jihovýchodní Asii směřuje do Thajska. A v jeho rámci velmi často do jihozápadního cípu na ostrov Puket a okolní ostrovy a destinace v Andamanském moři. Špatná volba to rozhodně není, my pro vás však máme jednu velmi zajímavou destinaci, která leží jen pár desítek kilometrů jižněji.

Jmenuje se Langkawi a je to malajský ostrov ležící mezi Malajsií a Thajskem, na kraji Andamanského moře a Malackého průlivu. A proč právě tento ostrov, který se na mapě téměř ztrácí?

Nabízí perfektní infrastrukturu, velmi přijatelné ceny služeb, zřejmě nejlevnější alkohol v jihovýchodní Asii, minimum turistů, zachovalou přírodu a atraktivní mix čtyř kultur, které na tak malém prostoru blízké thajské destinace nenabídnou.