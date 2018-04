Stěhování národa v Česku: přes milion lidí vyjíždí na dovolenou

11:15 , aktualizováno 11:15

Půl milionu Čechů vyrazí o víkendu na dovolenou do zahraničí, dalších 650 tisíc vyjede na nějaký pobyt v tuzemsku. V pátek večer a v sobotu od rána až do pozdních hodin se tak očekává velmi hustý silniční provoz všude cestou směrem na jih přes Rakousko do Chorvatska a Itálie.