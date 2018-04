Krásné vyhlídky i staré trampské osady. Tip na výlet kousek od Prahy

Trasa vede nejprve po levém břehu Štěchovické přehrady do jedné z nejstarších trampských osad v Čechách, projdeme po hraně vltavského kaňonu s nádhernými výhledy a v cíli výletu navštívíme málo známý zámek v Jablonné.

Výletem můžete navázat na naši předchozí trasu (čtěte Krajinou kaňonů a vodopádů kolem Štěchovic. Výlet snů kousek od Prahy) a absolvovat tak celý okruh kolem Štěchovické přehrady.

Osada Ztracená naděje

Vyrážíme ze Štěchovic po modré značce směrem k hrázi Štěchovické přehrady. Míjíme hezký kostel, zasvěcený patronu Svatojánských proudů, loďařů, vorařů, šífařů, mlynářů a zpovědníků, sv. Janu Nepomuckému. Kostel stojí na malém návrší a je od něj hezký pohled na okolí.

U hráze se noříme do lesa a od této chvíle jdeme souběžně po naučné stezce „Svatojánské proudy“. Cesta vede ve strmém svahu vysoko nad hladinou přehrady a nabízí mnoho naučných tabulí a vyhlídek. Ze Štěchovic ke Svatojánským proudům vedla také nejstarší značená stezka, která zde byla vytyčena před roku 1889.

Po chvilce přicházíme k prvním chatám osady Na Fáberce. Maličké sruby obývají neuvěřitelná místa, většinou na skalních výběžcích s hezkým výhledem. Sestupujeme k vodě a po pár minutách přicházíme do osady Ztracená naděje neboli Ztracenka.

Původní osadu založili trampové roku 1919 pod strmými skalami, u písečných pláží Svatojánských proudů. Po zatopení Štěchovické přehrady byly sruby nově postaveny v lese nad zátopovým pásmem. Romantiku ale toto místo nabízí dodnes, jen namísto hukotu Svatojánských proudů se můžete oddávat pohledu na hladinu přehrady, ze které se zvedají kolmé skalní stěny.

Osada Ztracenka - po zatopení Štěchovické přehrady byly sruby nově postaveny v lese nad zátopovým pásmem. Pomníček u skalního srázu

Cestou necestou za nádhernými výhledy

Pokračujeme proti proudu Vltavy směrem k Třebenicím a obdivujeme skály tyčící se přímo nad námi i na protilehlém břehu. V ostrém zákrutu, přímo naproti známé vyhlídce Máj, odbočujeme z naučné stezky vpravo a po málo znatelné pěšině stoupáme na ostroh nad řekou.

Mineme asi tři dobře schované sruby a ocitáme se na široké lesní cestě, vedoucí po hraně kaňonu. Naskýtá se nám bezpočet možností k vyhlídkám, místy tu skála padá kolmo k vodě a nechceme ani pomyslet na to, co by se při neopatrném obdivování panoramat mohlo stát. Jednu tragédii připomíná mramorový kámen s vyrytým epitafem z roku 1935.

Cesta nás vyvede z lesa na rozlehlou louku, kde se napojujeme na modrou turistickou značku a asi po kilometru doputujeme až do Třebenic. Tady se můžeme občerstvit, například v legendárním trampském hostinci U Taterů.

Z ostrohu na levém břehu Vltavy pod Třebenicemi se naskýtá bezpočet možností k vyhlídkám. Kostel ve Štěchovicích je zasvěcený patronu Svatojánských proudů, loďařů, vorařů, šífařů, mlynářů a zpovědníků - sv. Janu Nepomuckému.

Cíl v Jablonné – zámek a vinotéka

Překračujeme hráz Slapské přehrady a za ní uhýbáme ze silnice po modré značce vlevo do kopce. Lesní cesta nás vyvádí na hezké louky a remízky u Rabyně.

Může se hodit Délka trasy: 16 km

16 km Náročnost: popisovaná trasa vede částečně mimo značené cesty a vyžaduje tak orientační schopnosti. V tom případě doporučujeme kvalitní mapu nebo GPS a kvalitní obuv.

popisovaná trasa vede částečně mimo značené cesty a vyžaduje tak orientační schopnosti. V tom případě doporučujeme kvalitní mapu nebo GPS a kvalitní obuv. Doprava: do výchozího bodu, obce Štěchovice, se dostanete příměstským autobusem z Prahy. Návrat z Jablonné do Štěchovic je možný autobusem č. 438, který vyjíždí z Měřína. O víkendech odjíždí linka z Jablonné ve 14:45. Jízdní řád ke stažení zde.

do výchozího bodu, obce Štěchovice, se dostanete příměstským autobusem z Prahy. Návrat z Jablonné do Štěchovic je možný autobusem č. 438, který vyjíždí z Měřína. O víkendech odjíždí linka z Jablonné ve 14:45. Jízdní řád ke stažení zde. Stravování: Třebenice (trampský hostinec U Taterů) a Jablonná (vinotéka Na Kovárně).

Třebenice (trampský hostinec U Taterů) a Jablonná (vinotéka Na Kovárně). Alternativní trasa: tento výlet můžete spojit s trasou „Krajinou kaňonů a vodopádů kolem Štěchovic“ a obejít tak Štěchovickou přehradu dokola. Délka okruhu je 24 km. Užitečné weby Zámek Jablonná

Hezký popis a dobové fotografie z naučné stezky Svatojánské proudy

Kousek za Rabyní chvilku váháme na rozcestí: modrá značka vede k rozcestí Pexův Luh, odkud bychom mohli pokračovat zpět po pravém břehu Vltavy do Štěchovic. Tento úsek jsme ale nedávno prošli v opačném směru, takže volíme zelenou značku a mašírujeme na jih k Jablonné.

Překračujeme nejvyšší bod trasy pod vrcholem Homolka a lesy pokračujeme k osadě Stromeč. Z travnatého vršku se tu otevírá nádherný panoramatický výhled na krajinu Neveklovska a středního Povltaví. Sestupujeme do údolí Loutí a po asi půl kilometru uhýbáme ze zelené značky vlevo na lesní pěšinu vedoucí proti proudu Punčochářova potoka. Nakonec po loukách a mezi remízy doputujeme do Jablonné.

Zámek s parkem má v zimě zavřeno, tak si čekání na autobus krátíme posezením v milé vinotéce. Domů se tak vracíme s batohem naplněným lahvemi vín...