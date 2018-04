Stávka v Itálii ochromila dopravu

Stávka narušila lety ČSA

Mimo provoz zůstala velká mezinárodní letiště v Římě a v Miláně, zhruba polovina vlakových spojů byla zrušena, veřejné služby fungovaly pouze na minimální úrovni zaručené zákonem.

Stávka paralyzovala letový program ČSA s touto zemí, uvedl ředitel vnějších vztahů firmy Daniel Plovajko. Podle něho byl zrušen plánovaný let linkou OK 734 ve 12:10 do Benátek, stejně tak nepoletí letadlo ČSA z Benátek do Prahy.

Cestující do Říma linkou OK 724 s pravidelným odletem ve 12:50 hodin tak budou startovat až v 16:25, podotkl s tím, že letadlo přistane až poté, co stávka v 18:00 skončí.

Do ulic vyšlo na dva miliony lidí. Celkem se genrální stávky zúčastnilo 13 milionů lidí, což je zhruba polovina pracujících v zemi.

Itálie je vzhůru nohama

V Itálii je zavřena většina škol, továren, bank, úřadů a kanceláří. Nejezdí železnice ani městská doprava, v nemocnicích lékaři ošetřují pouze pacienty, kteří to nutně potřebují.

Stávka je namířena proti vládě Silvia Berlusconiho a proti jejímu plánu pozměnit pracovní zákonodárství, především pravidla pro dávání výpovědí zaměstnancům. Je to první generální stávka v zemi po dvaceti letech.

Odborové centrály, které ji vyhlásily, svolaly velká shromáždění do Florencie, Říma a dalších velkých měst. Už dopoledne se ve Florencii sešlo až 400 tisíc lidí, sdělili organizátoři a civilní ochrana. V Římě se jich podle odborů shromáždilo 150 tisíc.