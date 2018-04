Stavba Labské cyklotrasy se zpožďuje

Okresní úřad, který je koordinátorem projektu Labské cyklotrasy na Kolínsku, zatím žádost o dotaci od obcí neobdržel. "Pokud žádná žádost nepřijde, je to důkaz, že obce nepochopily, o co v celé věci vlastně jde," řekl vedoucí referátu regionálního rozvoje Vladimír Kafka. Díky dotaci mají vesměs menší a tím pádem nijak bohaté obce možnost získat peníze na projektovou dokumentaci, která stojí kolem 50 tisíc korun. Zarážející je ovšem fakt, že někteří starostové netuší nic o tom, jak práce na budování trasy probíhají. "O žádném termínu pro dotaci nevím, nikdo mi nic neřekl. Podle prvních jednání jsem si myslel, že to půjde z peněz okresu," podivoval se včera starosta Velkého Oseka Jiří Otta. Projekt Labské cyklotrasy není podle Otty pro Velký Osek prioritou, ale na druhou stranu se mu obec nebrání. "Není problém se připojit, ale musí to někdo organizovat," dodal Otta. Přitom na sousedním Nymbursku je celý projekt podstatně dál. Zdejší obce nejenže už dostaly 700 tisíc na zpevnění trasy mezi Poděbrady a Nymburkem, ale v nejbližší době bude mít čtyřicetikilometrová trať také vlastní značení. "Pětadvacet kilometrů trasy má už živičný povrch, což dává slušný jízdní komfort," konstatoval Jaroslav Janoušek z nymburského referátu regionálního rozvoje. Společně s mladoboleslavskou rozvojovou agenturou pak Okresní úřad v Nymburce připravuje vydání propagačních skládaček o středočeské části Labské cyklotrasy. Rozdíl mezi oběma okresy je zřejmě v tom, že nymburský úřad bere většinu aktivit spojených s cyklotrasou na svoje bedra, kdežto Kolín nechává aktivitu hlavně na obcích. Přístup je sice v souladu s představami tvůrců koncepce Labské cyklotrasy, ale příliš efektivní se zatím nezdá. Zpoždění Kolínska nepovažuje Kafka z kolínského okresního úřadu za zvlášť velké. "Na trase stále pracujeme. Teď se například otevřel kilometr stezky ze Tří Dvorů směrem na Kolín," vysvětlil. To je ale také dosud jediná dokončená část. Kudy celá stezka povede, není v současné době jasné, protože se na trase objevila některá problematická místa. "Potíže zřejmě budou i s vlastníky pozemků," doplnil Kafka. Fakt, že Kolín projekt Labské cyklotrasy brzdí, přitom potvrdil i Jaroslav Martínek z Centra dopravního výzkumu Brno, které má jako organizace ministerstva dopravy Labskou cyklotrasu na starosti. "Ostatní okresy už o peníze na dopravní značení trasy požádaly a jsou v mnohém dál než Kolínsko," připustil Martínek. Celá trasa by se měla podle něj po loňském neúspěchu otevřít letos. "Věřím, že se to stihne," dodal Martínek.

Labská cyklotrasa

Labská cyklotrasa je dva roky starý projekt, který chce otevřít cyklistům cestu od pramenů Labe až do Děčína. V první fázi by se mělo jednat o trasu vedoucí po cestách nebo silnicích II. a III. třídy, později o stezku s vlastním živičným povrchem. Poté by měly na cyklotrasu navázat další dopravní a turistické služby. Oproti původnímu plánu se loni Labskou cyklotrasu nepodařilo otevřít. Dalším termínem je letošní rok.