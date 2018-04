Stav evropských lesů je katastrofální

Současný stav evropských lesů je podle Institutu světových zdrojů katastrofální. Jejich ochraně se totiž věnuje malá pozornost. Vysazují se sice nové stromy, ale většinou nejde o přirozené zalesňování krajiny, které by respektovalo rozmanitost flóry a fauny. To, co zbylo z evropských starodávných lesů opředených tolika mýty a legendami, dnes ohrožují požáry, kácení, znečištění a urbanizace. V původním stavu, tedy nedotčeny zásahem člověka, jsou dnes méně než dvě procenta evropských lesů.