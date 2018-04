Stát nezruší lyžování na Ovčárně

Tento záměr ministerstva se nedávno objevil v plánu využití Národní přírodní rezervace Praděd. Jen pár týdnů poté, co ministr Kužvart rozvášnil lyžaře tím, že nepovolil provoz jednoho vleku na Ovčárně a dva další zkrátil. Obce uspořádaly proti záměru zrušit veškeré lyžování na Pradědu do dvaceti let podpisovou akci a požádaly o vyjmutí sjezdovek z Národní přírodní rezervace Praděd.

Ministerstvo životního prostředí včera slíbilo, že přehodnotí svoje plány a protestující obce do nich budou moci mluvit. „Se zástupci ministerstva a Správy chráněných krajinných oblastí jsme se dohodli, že vypracují nový plán rozvoje rezervace Praděd. V něm už se neobjeví požadavek na zrušení vleků a sjezdovek,“ řekl předseda sdružení obcí Rýmařovska a starosta Dolní Moravice Ladislav Velebný.

Omezení území rezervace však nechce Správa CHKO dopustit. „Připravíme nový plán, kde nebude tato formulace. Budou v něm ale návrhy opatření, která zabrání ničení přírody lyžováním,“ řekl šéf správy všech českých chráněných území František Pelc. Dodal, že do přípravy plánu chce představy obcí. Obě strany se také shodly na obměně zastaralých vleků, otevření běžeckého areálu a vyřešení dopravy z Hvězdy na Ovčárnu, kterou nyní zajišťují neekologické autobusy. Ministerstvo však zatím nemíní zprovoznit a prodloužit vleky, které v listopadu nepovolilo.

Podnikatel a krajský zastupitel Josef Figura, jemuž ministerstvo vloni nepovolilo dál provozovat jeden z vleků a další nařídilo zkrátit, včera hodnotil postup ministerstva jako příjemnou zprávu. „Lyžování na Ovčárnu patří a snažím se dodržovat všechny zákony ochrany přírody. Stále ale trvá náš požadavek na vyjmutí sjezdovek z národní přírodní rezervace,“ řekl podnikatel Figura. „Když stát vyňal sjezdovky v Krkonoších a na Šumavě, mohl by být tak slušný a vyjmout i ty naše.“

Josef Figura také zopakoval, že stát by měl správu chráněných území převést na kraje. „Ty o jejich rozvoji mohou mnohem lépe rozhodovat než nějaký úředník z Prahy.“ Ministerstvo neprodloužilo výjimku pro provoz druhého nejdelšího vleku na Ovčárně a další dva zkrátilo, neboť provozovatelé nedodržovali režim stanovený pro lyžování v nejpřísněji chráněné oblasti.

Největší podnikatel ve středisku Josef Figura letos v lednu podal na postup ministerstva dvě žaloby k Vrchnímu soudu v Praze. Ministerstvo životního prostředí dosud zastávalo tvrdý postoj a neslyšelo ani na argumenty občanských iniciativ, lyžařských svazů, podnikatelů a obcí. Na ministrovo rozhodování o vlecích na Ovčárně neměla vliv ani petice téměř pětadvaceti tisíc lidí, kteří chtěli zachovat lyžování ve středisku bez omezení.

Jak se vyvíjel boj o lyžování na Ovčárně pod Pradědem:

* listopad 2001: ministr Kužvart nepovoluje jeden vlek a dva zkracuje.

* prosinec 2001: Lidé na Ovčárnu nejezdí, nevědí, zda funguje.

* leden 2002: Obce se dovídají, že dlouhodobý plán ochrany přírodní rezervace Praděd počítá se zrušením lyžování na Ovčárně.

* únor 2002: Obce organizují podpisovou akci.

* březen 2002: Ministerstvo bere slova o rušení lyžování zpět .