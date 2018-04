Starosta Kutné Hory: UNESCO je prestiž

Přináší vám UNESCO peníze?

UNESCO není o penězích. Někdy si lidé myslí, že od UNESCO dostáváme peníze, ale to není pravda. Dostáváme peníze na záchranu kulturního dědictví pouze od ministerstva kultury, přičemž platí, že stejnou sumu jakou dá ministerstvo, musí dát i město. Být v UNESCO je věcí prestiže, můžeme tak dávat jeho znak na své materiály, které posíláme. Je to přínosem pro cestovní ruch.

Takže platí rovnice UNESCO = fůra cizinců?

Máme velkou návštěvnost cizinců. Opravdu nás vyhledávají. Prostě ve světě má UNESCO dobrý zvuk. Ale máme i problém - potřebovali bychom, aby ve městě turisté i pobyli, aby nepřijeli jen na jeden den. Pro nás je samozřejmě zajímavější, pokud stráví ve městě více času, využijí naše hotely, restaurace a podobně.

Máte nějaké obtíže kvůli UNESCO?

UNESCO by nemělo přinášet obtíže až na to, že stále máme nad sebou Damoklův meč. Je to pohrůžka, že když se nebudeme starat jaksepatří, tak o statut přijdeme. Někdy je to dost nepříjemné, třeba když sestavujeme rozpočet. Například lidem ze sídliště, kde nejsou opravené komunikace, se investice do památek příliš nelíbí. To je stinná stránka. Ale na druhou stranu nás UNESCO i popohání, abychom se starali o to, co máme.

Statut památky UNESCO není navždycky. Památky objíždějí inspektoři a zkoumají, zda si titul i v pozdějších letech zaslouží. Vy už máte jednu takovou návštěvu za sebou. Jaká byla?

Před dvěmi lety u nás tři dny pobyl jeden z expertů pracujících pro UNESCO. Spolu s námi si prohlédl centrum, ptal se na využívání památek. Zajímalo ho, jestli je využíváme pro turistický ruch, komerčně nebo jako bytovou zástavbu. Po návštěvě vypracoval zprávu, která šla na ministerstvo kultury, ale kterou my jsme neviděli. Asi jsme dopadli docela dobře, když nám statut zůstal.