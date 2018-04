Starodávná Hedvábná stezka ožívá

Bývalou Hedvábnou stezku kopíruje nový tranzitní koridor Evropa-Kavkaz-Asie známý pod zkratkou TRACECA. Ten vznikl v roce 1993 jako program Evropské unie.

Impuls ke vzniku koridoru dal zánik Sovětského svazu v roce 1991. Osm nových států, které po rozpadu vznikly, z toho tři na Kavkaze a pět ve Střední Asii, hledaly nové způsoby, jak si zajistit a udržet ekonomickou nezávislost. Jedním z opatření byla právě výstavba a obnova koridoru.

Kazašský přístav Aktau vzkvétá

Rozvoj koridoru je nejpatrnější v Aktau, kazašském přístavu na pobřeží Kaspického moře. Ten se rychle mění v důležitý přepravní uzel pro nákladní, automobilovou, železniční i osobní dopravu. Město, které bylo založeno v roce 1963 a dosud nese pečeť sovětského provinčního města z té doby, se vyvíjí tak překotně, že se zřejmě zanedlouho stane turistickým letoviskem.

Přístavem Aktau proudí zejména nerostné suroviny: kaspická ropa, kovy z Kazachstánu a Ruska směřující do Íránu, stejně jako obilí a další položky. Přístav má ale ohromný potenciál i pro kontejnerovou dopravu. Přeprava kontejnerů například z Číny do Hamburku trvá po moři 25 dní, přes Aktau je to sice dražší, ale trvá to o deset dní méně.

"Hedvábná stezka má dnes ohromný význam," vysvětluje místní investor Alexander Glock. "Zboží putuje z Gruzie přes Ázerbájdžán a Kazachstán do Číny," říká. Pravidelné lodní spoje nyní spojují všechny důležité přístavy v Kaspickém moři - Baku v Ázerbájdžánu, Nov Šahr v Íránu a řadu ruských přístavů včetně Machačkaly poblíž Astrachaně v severní části moře.

Plánují se nové ropovody

Koridor TRACECA nepočítá pouze s železniční a silniční dopravou, přestože v Ázerbájdžánu a Gruzii na druhé straně Kaspického moře se na mnoha místech staví nové silnice. Zahrnuje také nové trasy ropovodů, které budou přepravovat největší nerostné bohatství regionu na světové trhy.

V průběhu příštích let bude postaven ropovod z Baku do tureckého Ceyhanu na pobřeží Středozemního moře, což poskytne zcela novou trasu pro dopravu ropy z Východu na Západ tím, že se vyhne území Ruska na severu nebo Íránu na jihu.