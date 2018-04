Starobylá tvrz v Okrouhlé má nové hradní pány

Z této doby také pochází tvrz obklopená vodním příkopem a vybavená padacím mostem, jak uvádí Jiří Úlovec v publikaci Hrady, zámky a tvrze na Chebsku. Gotická stavba s později přistavenými hospodářskými dvory se téměř v nezměněné podobě dochovala až do počátku minulého století.

Tehdy celý areál přešel do majetku chebských Oehhmischů, kteří jej spravovali až do konce druhé světové války. Podle návrhu chebského architekta Karla Haberzettla dostala tvrz podobu pohodlného venkovského sídla, přitom však zůstal zachován v hmotě zámečku jeho gotický ráz. Státní statky, které po válce hospodářskou usedlost převzaly, využívaly zámek nejprve na kanceláře, později ho upravily na mateřskou školu.

V roce 1990 přišel pokus využít objekt ke komerčním účelům, ale tehdejší správce si nepočínal zrovna šťastně. Amatérské a rádoby velkorysé stavební zásahy se zastavily na půli cesty a už do této doby nepříliš udržovanému objektu jen dále uškodily. Nějakou dobu osiřelý areál chátral a stal se místem pro dobrodružné hry místních kluků. Tehdejší starosta si dokonce posteskl, že bude muset nechat budovu zbourat.

Pak však statek spolu se zámečkem našel nového vlastníka. Manželům Šímovým z Chebu místo učarovalo, zvláště, když se detailněji seznámili s jeho historií. Nejprve jedno křídlo statku upravili na byt, přestěhovali se sem a rozvrhli plán oprav. "Protože jsme se nehodlali neúměrně zadlužit, s renovací jsme nepospíchali. Naštěstí máme i v širokém příbuzenstvu a mezi přáteli dost různých šikovných řemeslníků, kteří nám pomáhají," říká Zdeněk Šíma.

Zámek dostal novou střechu, zmizely všechny předchozí nevhodné stavební zásahy a tam, kde to bylo možné, opět vynikla původní gotická podoba. Dnes je celá budova zakonzervována a majitelé čekají, až přijde pro vlastní rekonstrukci vhodnější čas. Souběžně se totiž pustili také do postupné adaptace barokních hospodářských stavení.

Bývalá stodola musela být bohužel stržena, protože její záchrana už pro pokročilý rozklad nebyla možná, ale Šímovi tvrdí, že ve stejném duchu bude na jejím místě postavena replika. Při všech stavebních úpravách využívají nejen dochované archivní záznamy a dobové fotografie, ale také své kroky konzultují s památkáři. Na nádvoří se opět objevil opravený, starodávný dřevěný holubník, stavba tak typická pro selské usedlosti Chebska. Manželé Šímovi spolupracují i s obcí. Místní zastupitelé pochopili, že čím dříve bude areál hotový a využitý, tím lépe pro další obyvatele Okrouhlé.

Šímovi tak mohli přikoupit navazující pozemek, kde hodlají časem vybudovat parkoviště. Postup rekonstrukce manželé rozvrhli do deseti let, takže do konečného otevření jim zbývá ještě šest. Šímovi samozřejmě nezastírají, že plánují objekty využívat ke komerčním účelům. V hrázděných budovách bývalého statku budou hostinské pokoje určené hlavně pro zájemce o klidnou rodinnou rekreaci, stylová restaurace a další služby pro klienty. Zámeček, který se má obnovit do podoby gotické tvrze, by se kromě jiného využíval k pořádání akcí společenského a kulturního charakteru.