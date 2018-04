Starbucks aneb pár řádků o ''McKávě''

Nejdominantnějším hráčem na zdejším kavárenském poli je určitě Starbucks. Tento americký kavárenský řetězec dorazil do Anglie před dvěma lety a od té doby se stal synomymem místního rozmachu kavárenské kultury. Avšak jsou zde i další - např. Costa (firma původem z Itálie, která na konci sedmdesátých let začala provozovat vůbec první kavárenský řetězec v Anglii), Coffee Republic, Café Rouge, Nero a další. Zatímco Café Rouge a Nero se v podstatě neodlišují od kaváren, tak jak je známe my, celkový obraz kavárenského života je díky naprosté dominanci Starbucks a Costy podstatně odlišný.

Tyto kavárny totiž kromě ''coffee to drink here'' (tj. posezení uvnitř s kávou servírovanou do hrníčku) nabízejí také ''take away'' (což znamená, že kávu dostanete do kelímku a můžete si ji odnést s sebou - avšak častou praxí bývá, že se i s kelímkem sedí uvnitř).

Můj osobní pohled na takovéto podniky byl zpočátku ''skeptický''. Kávu považuji za nápoj k životu potřebný a požívám ji pravidelně - avšak na kavárny typu Starbucks jsem se tady v Londýně nejprve díval s docela značným opovržením. Říkal jsem si, že anglosaské národy nemají ke kávě ten správný vztah, že pití tohoto nápoje z kelímku je barbarství, a vůbec že prostě není nad kávu kontinentální. Avšak s postupem času se můj pohled na kelímkovou kávu jaksi změnil a dnes patřím k pravidelným návštěvníkům Starbucks. Uznávám, že do jisté míry jsem asi zřejmě již ovlivněn prostředím, ale mám za to, že kvalita nabízené kávy k této změně pohledu také přispěla.

Ono totiž srovnání s kulturou McDonald's, které se jakoby trochu samo nabízí, není úplně tak jednoznačné a je potřeba se v tomto ohledu kavárenských provozoven zastat. Tak předně, jednotlivé kavárny nejsou k nerozeznání stejné a kultura prostředí je na daleko vyšší úrovni (dost podstatný rozdíl představuje již sám fakt, že uvnitř nesmrdí hamburger, ale příjemně voní káva).

Kromě dřevěných stolků a židlí se obyčejně dá také posedět v pohodlných křeslech či uvelebit se na gaučích (záleží na velikosti té které kavárny, osobně mám vytipovaných několik, kde je zastoupení gaučů a křesel uspokojivé, a je tudíž větší šance na nich sehnat místo…). K dispozici bývají noviny a časopisy. Nástěnné dekorace se většinou vztahují ke kávové tematice - což myslím není zase tak nekulturní téma. Ale hlavně, káva chutná opravdu výborně.

Jakou kávu si tedy můžete ve Starbucks přát? Obecně řečeno, nabídka je založena na americkém konzumním přístupu - takže vybírat lze z většího množství jednotlivých druhů kávy, než by vás vůbec napadlo. ''Základní'' nápoje (cappuccino, latte, mocha, macchiato,…) se prodávají ve třech velikostech - za nejmenší porci v současnosti zaplatíte 1,75 libry, za největší 2 libry třicet pět pencí. Nechybí samozřejmě espresso, kávy ledové (Frappuccino) a bezkofeinové. K mání jsou i různé kávy s více exotickými názvy jako Sumatra, Java, Guatemala, Colombia Narino Supremo a další - za ty však zaplatíte přes 4 libry. Specialitkou jsou různé příchuťové sirupy - záležitost u nás neobvyklá, zde však poměrně běžná. Samozřejmě je také možno přikoupit si něco k zakousnutí, nebo si vybrat některý z náhradních nápojů (čokoláda, čaj). Jako doplňkový sortiment se prodávají různé překapávače, pěnovače, termosky, hrníčky (hlavně ty speciální, pro pití na ulici…) atd.

Kavárny jsou samozřejmě hlavně místem k odpočinku, avšak to nemusí být vždy pravda. Zrovna nedávno jsem četl jakýsi článek o tom, jak budou lidé v Londýně žít za třicet let - většína úvah se rozvíjela okolo dvou předpokladů, a sice že většina lidí bude žít sama a ne v partnerských svazcích, a dále že daleko více lidí bude individuálně pracovat, tj. že ubyde firemních zaměstnanců. V této souvislosti bylo uvedeno, že ve Starbucks již na tento trend reagují - ve vybraných pobočkách v City je prý instalován zvýšený počet zásuvek, aby návstěvníci měli kam zapojovat své notebooky.

Takže tak to asi vypadá s kavárnami v Londýně. Jestli sem budete mít cestu, neváhejte udělat vlastní zkušenost - logo Starbucks, Costa či Coffee Republic rozhodně nemůžete minout. Je také možné, že v rámci globalizace se dříve či později objeví tento druh kavárenství také u nás - v tom případě můžete brát tento článek jako první seznámení s tím, co nás jednou možná také čeká. Osobně mám za to, že v tomto případě se není čeho obávat.